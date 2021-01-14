تخفيف جفاف العين.. فائدة جديدة لـ"الكافيين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت تعاني من جفاف العين، ربما تشعر بالحكة أو الحرقة أو الوخز في عينيك، ومن الممكن أن تواجه مشكلة في الرؤية.

وكان يعتقد في السابق أن الكافيين ربما يسهم في الإصابة بجفاف العين لأنه مدر للبول، لكن فشلت الدراسات في إثبات تلك العلاقة، وعلى العكس من ذلك، أثبتت دراسة أخرى أن الكافيين ربما يعزز إفراز الدموع بالتزامن مع تناول العلاجات الأخرى.



ووجدت إحدى الدراسات الحديثة، وفقا لموقع "هيلث لاين"، أن الأصحاء الذين يشربون أكثر من 3 أكواب من القهوة في اليوم، انخفضت لديهم معدلات الإصابة بمرض جفاف العين بنسبة 6.3%، مقابل 8.8% للذين شربوا كوبا أو كوبين في اليوم، و9.2% للذين لم يشربوه أو شربوا أقل من كوب في اليوم.

لكن في الوقت نفسه، لم يتوصل أي بحث إلى ما إذا كان الكافيين يمكن أن يساعد بالفعل الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين على إنتاج المزيد من الدموع.

وإذا كنت تنوي تجربة هذه الطريقة، يوصي الخبراء بتجنب المشروبات الغازية المليئة بالسكر ومشروبات الطاقة التي تم ربطها بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والوفيات بشكل عام.

وأكد الخبراء أن القهوة تحتوي على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والريبوفلافين والنياسين، كما أنها مصدر رئيسي لمضادات الأكسدة التي تحمي الصحة، كما أظهرت الأبحاث أن القهوة ربما تحسن أداء التمارين الرياضية وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري 2 وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

ويقول الخبراء إنه من الآمن عموما أن يتناول معظم البالغين الأصحاء ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميا، ما يعادل حوالي 4 أكواب سعة 8 أونصات من القهوة المخمرة.

ويختلف تأثير الكافيين من شخص لآخر، وإذا لاحظت أي آثار سلبية أو إذا كنت تعاني من اضطراب القلق أو مشاكل النوم، ربما عليك تقليل كمية الكافيين أو تجنبه.