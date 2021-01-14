أفريقيا تؤمن 270 مليون جرعة من لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح الاتحاد الأفريقي في تأمين 270 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لتوزيعها على صعيد القارة.

وتعهد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، باستخدام جميع الجرعات هذا العام.



وتضاف هذه الكمية إلى 600 مليون جرعة تمّ تأمينها، لكنها لا تزال غير كافية لتلقيح سكان القارة بأسرها.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي الأربعاء: "نتيجة لجهودنا الخاصة، حصلنا على التزام بتأمين كمية مبدئية من 270 مليون لقاح من 3 موردين رئيسيين: فايزر وأسترازنكا وجونسون آند جونسون".

وأكّد أن ما لا يقل عن 50 مليون جرعة ستكون متاحة في "المرحلة الحاسمة بين أبريل ويونيو 2021".

وتتوقع القارة الحصول على نحو 600 مليون جرعة من خلال جهود مبادرة "كوفاكس" التي تهدف إلى تأمين لقاحات للبلدان ذات الدخل المنخفض.

وعبّر رامافوزا عن قلق المسؤولين من أنّ الجرعات التي أمنتها جهود كوفاكس للنصف الأول من 2021 لا تكفي سوى لتلقيح العاملين في القطاع الصحي.

وتحتاج أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص، إلى 2.6 مليار جرعة لضمان تلقيح الجميع في نهاية المطاف.

وهناك مخاوف من أن تنتظر الدول الفقيرة على مستوى العالم مدّة أطول من الدول الغنية للحصول على اللقاحات.

وعلى الرغم من أنّ عدد حالات الإصابة والوفاة قليلة نسبياً في معظم أنحاء أفريقيا، فإن بعض المناطق تشهد مجدداً ارتفاعاً في عدد الحالات.

وتثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا قلقاً خاصا، إذ إنها مسؤولة عن معظم الحالات الجديدة.

وسجلت أفريقيا أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بكورونا ونحو 75 ألف حالة وفاة.