الفلبين تواجه كورونا بلقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الفلبين، الخميس، ترخيصا للاستخدام الطارئ للّقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

جاء ذلك وسط تحذيرات من ارتفاع عدد حالات الإصابة بسبب رصد سلالة من الفيروس أكثر قدرة على العدوى.



وأوضحت الإدارة الوطنية للغذاء والدواء، أن لقاح فايزر/بيونتيك هو أول لقاح يصدر له ترخيص للاستخدام الطارئ في البلاد.

وقال إريك دومينجو، مدير عام إدارة الغذاء والدواء في الفلبين، إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

ولفت إلى أن ترخيص الاستخدام الطارئ لا يسمح بتسويق اللقاح أو بيعه تجاريا في الفلبين.

يأتي الترخيص في وقت تحذر فيه السلطات الصحية من أنه من المتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد اكتشاف سلالة الفيروس القادمة من بريطانيا في البلاد.