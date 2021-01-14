مستوى قياسي لوفيات كورونا في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معهد "روبرت كوخ"، الخميس، أن عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ مستوى قياسيا.

وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1244 حالة وفاة جديدة، إثر الإصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة، فضلا عن 25 ألفا و164 حالة إصابة جديدة.



وخيمت حالة من الغموض في وقت مبكر صباح الخميس على أعداد حالات حالات الوفاة، إثر الإصابة بالفيروس التي يسجلها معهد "روبرت كوخ" يوميا في ألمانيا.

وظهر ذلك في أن الصفحة المعروفة باسم "لوحة معلومات معهد روبرت كوخ" – وهي صفحة تعرض نظرة عامة على أعداد الإصابة بالعدوى- عرضت صباح الخميس بلوغ حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس التي سجلها المعهد في غضون 24 ساعة إجمالي 1244 حالة وفاة.

ولكن بعد ذلك اختفى من الموقع لبعض الوقت بعض القيم والأعداد، ومن بينها أعداد حالات الوفاة هذه.

يذكر أن أعلى مستوى قياسي لحالات الوفاة بفيروس كورونا في ألمانيا تم بلوغه قبل ذلك في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، بإجمالي 1188 حالة وفاة.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة إصابة.

وبشكل أساسي لا يزال من الصعب بعض الشيء في الوقت الحالي تحليل البيانات؛ نظرا لأن تم اكتشاف حالات إصابة بكورونا وتسجيلها وتوصيلها للمعهد بشكل متأخر في فترة أعياد رأس السنة.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصل إلى مليون و978 ألفا و590 حالة إصابة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 43 ألفا و881 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في ألمانيا نحو مليون و620 ألفا و200 شخص.