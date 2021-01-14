هذا الشاي يساعدك على حرق الدهون أثناء النوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة أن شرب شاي "أولونج" الصيني ربما يساعد في حرق الدهون أثناء النوم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "ياهوو" الأمريكي، وجد باحثون من جامعة "تسوكوبا" اليابانية أن شرب كوبين فقط من الشاي الصيني التقليدي كل يوم يزيد من عمليات حرق الدهون في الجسم.



وقال كومبي توكوياما، كبير مؤلفي الدراسة، إن "أولونج" مثل جميع أنواع الشاي، يحتوي على مادة الكافيين، ما يؤثر على استقلاب الطاقة عن طريق زيادة معدل ضربات القلب.

وأضاف توكوياما: "تشير الدراسات إلى أن استهلاك الشاي قد يزيد أيضاً من تكسير الدهون، بغض النظر عن تأثيرات الكافيين".

ووجد الباحثون بعد دراسة المشاركين لمدة أسبوعين أن الشاي الصيني الأسود والكافيين النقي زادا من تكسير الدهون بنسبة 20٪، مقارنة بأولئك الذين تناولوا علاجاً بديلاً.

وكانت النتيجة الأكثر إثارة للإعجاب أن التأثيرات الإيجابية لشاي "أولونج" على الجسم استمرت طوال الليل.

علاوة على ذلك، لم تكن هناك تغيرات ملحوظة في أنماط نوم أي من المجموعتين، أو حتى الوقت المستغرق للدخول في النوم، على الرغم من حقيقة أن كلا العلاجين كانا يحتويان على مادة الكافيين الذي يعرف عنه إحداث اضطرابات في النوم.

ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تعطيل عملية التمثيل الغذائي للطاقة، والتي يمكن أن تسبب زيادة الوزن بمرور الوقت، ولم يبدو أن "أولونج" له أي آثار سلبية على نوم المشاركين.

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