الأوردة العنكبوتية تهاجم المرأة.. إليك طرق الوقاية والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية إن الأوردة العنكبوتية تهاجم المرأة بصفة خاصة، بسبب ضعف النسيج الضام لديها مقارنة بالرجل.

وأوضحت الجمعية أن الأوردة العنكبوتية هي شكل من أشكال دوالي الساقين، وهي عبارة عن أوردة صغيرة ذات لون أحمر مائل للزُرقة، تكون ظاهرة للعيان تحت الجلد، وهي تنشأ نتيجة لتكدس الدم، وبالتالي لا يسيل الدم بلا عائق.



وأضافت أن خطر الإصابة بالأوردة العنكبوتية يرتفع بسبب التغيرات الهرمونية خلال الحمل، كما يرتفع لدى كبار السن، مشيرة إلى أن السِمنة وقلة الحركة تندرجان ضمن عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالأوردة العنكبوتية.

وفي المعتاد لا تمثل الأوردة العنكبوتية مشكلة خطيرة، ولا تحتاج إلى العلاج، غير أنها قد تكون مؤشرا على وجود مشكلة خطيرة بالأوردة؛ حيث إنها قد تنذر بالإصابة بدوالي الساقين.

استئصال بالليزر

ويمكن استئصال الأوردة العنكبوتية بواسطة الليزر أو إضمارها من خلال الحقن بمادة معينة تحت تخدير موضعي.





ويلزم ارتداء الجوارب الضاغطة لفترة محددة بعد استئصال الأوردة العنكبوتية.

سبل الوقاية

وللوقاية من الأوردة العنكبوتية، يُوصى الأشخاص، الذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بها، بممارسة الرياضة مثل السباحة والمشي، مع رفع الساقين لأعلى بشكل متكرر.

كما أن التطبيقات المائية تساهم في الوقاية من الأوردة العنكبوتية. ولهذا الغرض، يتم توجيه تيار الماء البارد انطلاقا من ظهر القدم إلى الكعب، ثم بمحاذاة باطن الساق وصولا إلى الركبة.