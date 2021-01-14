بدء تجارب عقار التصلب المتعدد انترفيرون بيتا لعلاج أعراض كورونا بالاستنشاق

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القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم البدء في تجربة جماعية لعقار التصلب المتعدد المعاد استخدامه والذي يقلل عدد مرضى كورونا الذين يعانون من المضاعفات الخطيرة بنسبة 80 % في المستشفى.

أصيب 13% فقط من المرضى الذين خضعوا لعلاج التصلب المتعدد SNG001 بمضاعفات خطيرة تستدعى الحاجة إلى العناية المركزة، تم مقارنة ذلك بنسبة 22 %من مرضى كورونا الذين تلقوا علاجًا وهميًا.

يستخدم SNG001بروتين إنترفيرون بيتا الموجود بشكل طبيعي والذي يحارب الفيروسات، بدأت تجربة جماعية لعقار مُعاد استخدامه لمرض التصلب العصبي المتعدد، يأمل الباحثون أن يقلل بشكل كبير من فرص إصابة مرضى فيروس كورونا بمضاعفات خطيرة، في المستشفى.

وقالت الصحيفة، تلقى أول مريض في تجربة دواء يعرف باسم SNG001 العلاج في مستشفى هال الملكي يوم الثلاثاء، أسفرت التجارب السابقة عن نتائج واعدة مع 13 % فقط من المرضى الذين يحتاجون إلى علاج العناية المركزة مقارنة بـ 22 % ممن تلقوا علاجًا وهميًا.

كان المرضى الذين عولجوا بالعقار أكثر عرضة للشفاء بعد أسبوعين من أولئك الذين لم يعالجوا، وفقًا لبحث أجرته جامعة ساوثهامبتون.

يستخدم عقار SNG001 بروتينًا طبيعيًا يسمى "إنترفيرون بيتا" والذي ينتجه الجسم عندما يحارب العدوى الفيروسية.

وأوضحت الصحيفة، أن العقار المضاد للفيروسات انترفيرون بيتا هو علاج لمرض التصلب المتعدد ويعطى عادة عن طريق الحقن، لكن يتم استنشاق عقار SNG001 في الرئتين باستخدام البخاخات لإطلاق استجابة أقوى وأكثر استهدافًا لمكافحة الفيروسات.

يعتقد العلماء أن فيروس كورونا يوقف قدرة الجهاز المناعي على إنتاج البروتين بجرعات عالية، مع العلاج الجديد الذي يمنح الرئتين زيادة أساسية، تم تطوير الدواء من قبل العاملين في مستشفى جامعة ساوثهامبتون ويتم إنتاجه بواسطة شركة التكنولوجيا الحيوية Synairgenقد تصل تكلفة علاج المريض إلى 2000 جنيه إسترليني، والتي تعتبر رخيصة نسبيًا مقارنة بالبدائل.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ألكسندرا كونستانتين، 34 عاما، في مستشفى هال الملكي، كانت أول مريضة تتلقى العلاج كجزء من هذه التجربة الجديدة، بعد أن دخلت المستشفى بسبب فيروس كورونا يوم الاثنين.

نُشرت آخر دراسة عن العلاج في مجلة لانسيت للطب التنفسي في نوفمبر، وفحصت 98 مريضًا بالمستشفى مصابين بالفيروس بين مارس ومايو، في ذروة الوباء في بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن التجربة قامت بتقسيم الأشخاص بالدراسة إلى نصفين، حيث تلقت مجموعة العلاج الجديد والمجموعة الأخرى أعطيت العلاج الوهمي، تم إجراء التجربة على أساس" التعمية المزدوجة"، مما يعني أنه لم يكن الباحثون ولا 98 مريضًا يعرفون من كان يتلقى علاج SNG001

في مجموعة الدواء الوهمي، تم نقل 11 (22 %) من 50 مريضًا إلى وحدة العناية المركزة أو احتاجوا إلى تهوية ميكانيكية بعد أسبوعين، توفي 3 في النهاية.



تجارب على دواء يستخدم فى علاج التصلب المتعدد

من بين أولئك الذين تم إعطاؤهم SNG001، أصيب 6فقط (13%) من 48 مريضًا بمرض شديد ولم تكن هناك وفيات، كما زاد احتمال عودة المرضى الذين تناولوا الدواء إلى صحتهم الكاملة بنهاية فترة الأسبوعين بمقدار الضعف، كما تعافى ما مجموعه 21 (44%) في مجموعة SNG001 في ذلك الوقت، مقارنة بـ 11 (22 %) مريضًا في مجموعة الدواء الوهمي.

قال البروفيسور توم ويلكنسون المؤلف الرئيسي، أستاذ طب الجهاز التنفسي في جامعة ساوثهامبتون: تؤكد النتائج اعتقادنا أن مضاد للفيروسات انترفيرون بيتا هو عقار معروف على نطاق واسع ومُعتمد للاستخدام في شكله القابل للحقن، قد يكون له نفس القدرة على الدواء الذى يتم استنشاقه لاستعادة الاستجابة المناعية للرئة وتسريع الشفاء من كورونا.



علاج جديد لعلاج كورونا ولكن من خلال الاستشناق

وأكدت الصحيفة، يوفر إنترفيرون بيتا المستنشق تركيزات عالية من البروتين المناعي، مما يعزز دفاعات الرئة بدلاً من استهداف آليات فيروسية معينة، قد يحمل هذا مزايا إضافية لعلاج عدوى كورونا عندما تحدث جنبًا إلى جنب مع الإصابة بفيروس تنفسي آخر، مثل الإنفلونزا أو فيروس الجهاز التنفسي الخلوي الذي قد يتم مواجهته في أشهر الشتاء.

اعترف المؤلفون بأن دراستهم، رغم أنها واعدة، كانت بها العديد من القيود، أبرزها حجم العينة الصغير، لذلك هناك حاجة لتجارب سريرية عشوائية أكبر لتأكيد هذه النتائج.