شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا يحقق استجابة مناعية للشباب وكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت التجارب المبكرة للقاح المضاد لفيروس كورونا التجريبى لشركة جونسون آند جونسونJohnson & Johnson أنه حقق استجابة مناعية لدى جميع المتطوعين تقريبًا، مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية، بعد الحصول على جرعة واحدة من اللقاح.

ووفقا لشبكة "Cnn"، تتوقع الشركة الإبلاغ عن تفاصيل التجارب الأكثر تقدمًا فى وقت لاحق من هذا الشهر وتأمل فى التقدم بطلب للحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد فترة وجيزة.



لقاح جونسون

ووجد الباحثون الذين اختبروا اللقاح فى تجربة مشتركة من المرحلة 1-2 - تهدف فى الغالب إلى إظهار الأمان، إلى أن جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح تولد استجابة للأجسام المضادة والخلايا التائية ضد فيروس كورونا.

وكتب فريق دولى من الباحثين فى مجلة نيو إنجلاند الطبية، الذين اختبروا اللقاح على نحو 800 متطوع، أن التجارب المبكرة أظهرت أنه آمن وربما ينبغي أن ينجح.

واختبر الباحثون - في هولندا والولايات المتحدة وبلجيكا - اللقاح على مجموعة من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر ومجموعة تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

أدى التطعيم إلى تحييد الأجسام المضادة فى 90% من المشاركين بحلول اليوم 29 بعد الجرعة الأولى من اللقاح، وفى كل منهم لمدة شهرين بعد الجرعة الأولى، وأفادوا أن مستويات هذه الأجسام المضادة ظلت مستقرة لمدة 71 يومًا على الأقل.

ويستخدم ذراع اللقاح الخاص بشركة Janssen أسلوبًا مختلفًا للقاح الخاص به، والذي يُطلق عليه الآن اسمها التجريبي Ad26.COV2.S يستخدم نسخة ضعيفة من فيروس نزلات البرد الشائع يسمى الفيروس الغدي 26 لنقل المادة الوراثية من الفيروس إلى الجسم ، مما يدفع الخلايا البشرية إلى إنتاج أجزاء من الفيروس يتعرف عليها الجهاز المناعي بعد ذلك.

وكتب الباحثون "أثارت جرعة واحدة من لقاح Ad26.COV2.S استجابة خلطية قوية في غالبية متلقي اللقاح، مع وجود أجسام مضادة ومُعادلة في أكثر من 90% من المشاركين ، بغض النظر عن الفئة العمرية أو جرعة اللقاح".

وأضاف الباحثون "لقاح Covid-19 الفعال بجرعة واحدة له مزايا واضحة مقارنة بلقاح من جرعتين ، خاصة أثناء الجائحة"، فيما تدرس الشركة ما إذا كانت جرعة ثانية تزيد من فعالية أو متانة الاستجابة المناعية.

وشملت الآثار الجانبية الصداع وآلام الجسم ، وفي حالات نادرة الحمى.

وقالت شركة جونسون آند جونسون في بيان لها: "تتوقع الشركة الإعلان عن بيانات المرحلة الأولى من المرحلة الثالثة من لقاحها المرشح للجرعة الواحدة من لقاح Janssen في أواخر يناير 2021 ؛ ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه التجربة تعتمد على أحداث المرض، فإن التوقيت تقريبي"، لكن مع تفشي الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا ، يقول خبراء اللقاحات إن الإجابات تأتي بسرعة لتجارب اللقاحات.

وإذا ثبت أن اللقاح أحادي الجرعة أنه آمن وفعال ، تتوقع الشركة أن تقدم طلبًا للحصول على تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد ذلك بوقت قصير ، مع تقديم تطبيقات تنظيمية أخرى حول العالم لاحقًا ،" جونسون وأضاف جونسون.