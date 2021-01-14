شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موديرنا: كورونا سيصبح مرضا متوطنا وعلينا التعايش معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ستيفان بانسل الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا Moderna أنه سيتعين علينا التعايش مع فيروس كورونا إلى الأبد، لكنه يعتقد أن لقاح الشركة يقى من السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا الجديدة التى ظهرت فى المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.



موديرنا

وأضاف أن فيروس كورونا لن يختفى، وسيضطر عامة الناس إلى التعايش معه إلى الأبد

وأكد خبراء الصحة العامة أن فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح مرضًا متوطنًا، ما يعنى أنه سيكون موجودا دائمًا فى السكان، لكنه ينتشر بمعدلات منخفضة، مضيفا أنه يعتقد أن لقاح شركته يقى من المتغير الجديد الذى ظهر بالمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا Moderna أن فيروس كورونا الجديد لن يختفى أبدًا، ومن المحتمل أن يظل موجودًا إلى الأبد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بالإضافة إلى ذلك قال إنه يعتقد أن لقاح فيروس كورونا التاجي للشركة سيكون فعالًا ضد الإصابة بأي من المتغيرات الجديدة من المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا أو البرازيل، تم تطوير لقاح موديرنا بالشراكة مع المعاهد الوطنية للصحة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل"، يستخدم لقاح موديرنا جزءًا من الشفرة الوراثية للعامل الممرض يسمى messenger RNA ، أو mRNA ، لجعل الجسم يتعرف على فيروس كورونا التاجي ويهاجمه إذا أصيب شخص ما.

ويعمل المرشح المسمى mRNA-1273 عن طريق خداع الجسم لإنتاج بعض البروتينات الفيروسية، والتى يتعرف عليها الجهاز المناعى بعد ذلك ويبنى استجابة دفاعية ضد الفيروس.

وقالت الصحيفة عند إعطاء اللقاح على جرعتين بفاصل 4 أسابيع، وجد أن اللقاح له تأثير 94.1% فى الوقاية من كورونا و100% فعال فى الوقاية من الأمراض الشديدة في بيانات التجارب السريرية.



لقاح موديرنا

وتمت الموافقة على تصاريح استخدام الطوارئ للقاح موديرنا من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في 18 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين، وبشكل مفاجئ، انخفضت أسعار أسهم شركة Moderna من 140.23 دولارًا للسهم إلى 124.06 دولارًا للسهم.

وأضاف بانسل أن مسئولى الصحة فى جميع أنحاء العالم سيتعين عليهم متابعة أى متغيرات تتحور بجدية حتى يتمكن العلماء من إنتاج لقاحات ضدها.

البديل الذى نشأ في المملكة المتحدة B 1.1.7.، ينتشر في الولايات المتحدة ويصيب 85 شخصًا على الأقل في 13 ولاية، أبلغت كل من ولايتي ويسكونسن، ونيو مكسيكو، عن أول حالة إصابة بفيروس المملكة المتحدة شديد العدوى يوم الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك، اكتشف علماء أوهايو نوعين مختلفين من فيروس كورونا محليًا أكثر عدوى، والذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء.

إحدى السلالات متطابقة تقريبًا مع نوع المملكة المتحدة، لكنها تطورت بشكل مستقل فى الولايات المتحدة، والثانية فريدة تمامًا من نوعها فى البلاد وأصبحت مهيمنة في عاصمة الولاية كولومبوس.

وقال بانسل أعتقد أن الفيروس يتطور مع مرور الوقت، ولست قلقًا على المدى القصير، لكننا نراقب ذلك عن كثب لأنني أعتقد أننا قد ننتقل إلى عالم نحتاج فيه إلى سلالات جديدة من اللقاح في المستقبل، ولكن ليس على المدى القصير."

وأكد مسئولو موديرنا أنهم يعتقدون أن الحصانة من اللقاح تستمر لمدة عام على الأقل.

قال الدكتور تال زاكس، كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا، إن الشركة تبحث فيما إذا كانت جرعة ثالثة ستطيل المناعة أم لا، مضيفا، "نعتقد أن هناك فرصة للتعزيز، خاصة تلك المعرضة لمخاطر عالية، إذا احتجت إليها".