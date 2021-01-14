شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الشوفان يهددك صحتك ويؤثر على عضلاتك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن دقيق الشوفان يعد أحد أكثر خيارات الإفطار الصحية، دقيق الشوفان غني بالعناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك الألياف، وهو رائع ليس فقط لإنقاص الوزن ولكن لمرضى السكر أيضًا، ولكن تمامًا مثل أي طعام آخر ، فإن تناول الكثير من الشوفان يمكن أن يؤدي أيضًا إلى بعض الآثار الجانبية. إليك ما يحدث لجسمك عند تناول الكثير من دقيق الشوفان، وفقًا للخبراء، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن يزيد من تناول السكر

كثير من الناس يحبون الشوفان الحلو يحب هؤلاء الأشخاص إضافة السكر ورقائق الشوكولاتة وغيرها من العناصر الحلوة، مما يقلل في النهاية من القيمة الغذائية الإجمالية لدقيق الشوفان عن طريق إضافة سعرات حرارية إضافية وسكر ونشويات ودهون إليه وللحفاظ على تناول دقيق الشوفان الصحي ، يفضل تناول الشوفان النباتي.

أنت تأكل الشوفان فقط

لا شك أن إضافة دقيق الشوفان إلى وجبة الإفطار اليومية يوفر لك الطاقة والتغذية لبدء يومك لكن تناوله يوميًا يفرض قيودًا على أنواع أخرى من الأطعمة التي يمكنك تناولها في الصباح. يوفر لك تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة جميع أنواع العناصر الغذائية المطلوبة لبداية يوم صحي.

يؤدي إلى سوء التغذية وتساقط كتلة العضلات

على الرغم من أن دقيق الشوفان يساعدك على إنقاص الوزن ، إلا أن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وتساقط كتلة العضلات هذا لأن دقيق الشوفان غني بالألياف ، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول ، لذلك يفقد جسمك القدرة على الإشارة إليك بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم يمكن أن يتداخل تناول دقيق الشوفان فقط مع وظائفك المعرفية ويقلل من اليقظة والحدة.

يؤدي إلى الانتفاخ

محتوى الألياف في دقيق الشوفان مرتفع للغاية، مما يجعل عملية الهضم بطيئة مما يؤدي إلى الانتفاخ إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في المعدة ، فمن المستحسن أن تبدأ بتناول جزء صغير من الشوفان.

تقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الغليظة باستهلاك الجلوكوز والنشا والألياف الموجودة في الشوفان ، مما يؤدي غالبًا إلى الغازات والانتفاخ.

يمكن أن يأتي بنتائج عكسية على أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن

يمكن أن يؤدي تناول وجبة كبيرة من دقيق الشوفان كل يوم إلى زيادة الوزن بدلاً من فقدان الوزن لا تنسى أن تحافظ على الطبقة الأولى بسيطة وصحية مثل المكسرات أو البذور لدعم أهدافك في إنقاص الوزن.