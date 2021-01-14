شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للسيطرة على نسبة السكر فى الدم أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تم تشخيص إصابتك بسكري الحمل أو كنتِ معرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة، فإن إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة يمكن أن يساعدك في إدارة المرض أو الوقاية، ويحدث سكري الحمل بشكل أساسي عندما لا تستطيع المرأة إنتاج كمية كافية من الأنسولين أثناء الحمل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات، ومع ذلك، يمكن أن تساعد الأدوية جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي والرياضة وخيارات نمط الحياة الصحية الأخرى في التحكم في مستويات السكر في الدم أثناء الحمل.

وبحسب موقع " Times now news" فإن الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت المراقبة أمر بالغ الأهمية لصحتك وصحة طفلك، الذي لم يولد بعد سيساعدك أيضًا على تجنب المضاعفات أثناء الحمل والولادة.

يمكن أن تساعدك النصائح التالية على التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل فرص التعرض لمشاكل الحمل.

تغييرات نمط الحياة للمساعدة في السيطرة على سكري الحمل

1-اتبعى نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يركز على مجموعة متنوعة من الأطعمة الكاملة - الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون وما إلى ذلك هذه الأطعمة غنية بالألياف والعناصر الغذائية ولكنها منخفضة الدهون والسعرات الحرارية.

2-اختاري الدهون غير المشبعة، والتي تعد جزءًا من نظام غذائي صحي - مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والسلمون والسردين وما إلى ذلك.

3-تجنبي أو قللي من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية قدر الإمكان وتشمل هذه البسكويت ، والكعك ، والحلوى ، والحلويات ، والمعجنات الحلوة ، والصودا ، وعصير الفاكهة مع السكر المضاف، والآيس كريم ، وما إلى ذلك يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة السكرية، خاصة التي خضعت للمعالجة ، إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

4-تجنبي أو قللي من الأطعمة عالية النشويات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نسبة السكر في الدم. الأطعمة مثل البطاطس البيضاء ، والخبز الأبيض ، والأرز الأبيض ، والمعكرونة البيضاء ، وما إلى ذلك ، يجب أن تستهلك في أجزاء صغيرة.

5-تناولى الحبوب الكاملة مثل الأرز البني ومكرونة القمح الكامل باعتدال لأنها لا تزال غنية بالكربوهيدرات ، على الرغم من أنها مغذية أكثر.

6-يلعب الحفاظ على النشاط دورًا حيويًا في خطة العافية لكل امرأة يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في خفض مستويات السكر في الدم وتخفيف بعض المضايقات الشائعة التي قد تظهر أثناء الحمل مثل آلام الظهر والإمساك وصعوبة النوم وما إلى ذلك.

بشكل عام ، يوصى بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة في الأسبوع ، بجانب تمارين القوة في يومين أو أكثر من الأسبوع. يعتبر المشي وركوب الدراجات والأعمال المنزلية اختيارات جيدة أثناء الحمل. ومع ذلك ، يجب عليك استشارة طبيبك قبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية.

7-أثناء الحمل ، سيطلب منك فريق الرعاية الصحية مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام - عدة مرات في اليوم ، مثل أول شيء في الصباح وبعد وجبات الطعام - للتأكد من أن مرض السكري لديك تحت السيطرة.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام العديد من النساء في إدارة سكري الحمل ومع ذلك ، قد تحتاج بعض النساء المصابات بهذه الحالة إلى دواء للسيطرة على مستويات السكر في الدم.