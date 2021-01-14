شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن طرح لقاحات كورونا داخل السوبر ماركت لتطعيم الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى موقع ديلى ستار، عن اعتماد أول سوبر ماركت ببريطانيا لبيع لقاحات فيروس كورونا للجمهور وفقا للتسعيرة المقررة، حيث أعلنت السلطات الصحية البريطانية طرح اللقاحات المعتمدة بسوبر ماركت يدعىAsda ، من خلال تخصيص مركز تطعيم جديد مكون من طاقم طبى يشرف على عملية البيع والشراء للقاحات المختلفة.

وأكدت السلطات الصحية البريطانية أن هذا المتجر سيوفر اللقاحات الواقية من فيروس كورونا للجمهور، فى مركز تطعيم جديد مدته 12 ساعة، يأتى ذلك بعد أن اعتمدته هيئة الخدمات الصحية لطرح لقاحات فايزر ولقاح أكسفورد.

وأكد روجر بيرنلى، مدير متجر Asda، أن تقديم تلك الخدمة المهمة تساعد المواطنين فى الوقاية من الإصابة بالفيروس فى ظل تصاعد منحى الإصابات، وتوجهات الحكومة فى تسريع إطلاق برنامج التطعيم.

وأكد مدير متجر لقاحات كورونا أن المتجر يملك شبكة لوجستية واسعة على مستوى الدولة يمكنها دعم تخزين اللقاح وتوزيعه، فضلا عن تقديم برامج التطعيم الكبيرة، حيث كانت للمتجر سابقة في توزيع 200000 لقاح إنفلونزا لأفراد الجمهور.

ومن المقرر أن يتم تحويل قسم الملابس داخل متجر لقاحات كورونا، وتخصيصه ليكون مركزا للتطعيم الجديد، ولاستقبال المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح، على أن تتوفر اللقاحات المعتمدة لمدة 12 ساعة من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، على مدار أيام الأسبوع، حتى يتم تطعيم 250 جرعة في اليوم، حيث أعلن المتجر عدم توافر خدمة التوصيل بشأن اللقاحات.