شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى أمريكى يطور لقاحات جديدة للحماية من تفشى سلالات متحورة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا هو واحد من العديد من الفيروسات المختلفة في عائلة الفيروس التاجي، حيث ينتشر العديد من هؤلاء في مجموعات من الحيوانات مثل الخفافيش ولديها القدرة على "القفز" إلى البشر.

يعمل الباحثون في مختبر باميلا بيوركمان بكاليفورنيا، على تطوير لقاحات لمجموعة واسعة من فيروسات كورونا ذات الصلة ، بهدف منع الأوبئة في المستقبل، وذلك وفقا لورقة بحثية في مجلة" Science".



تكنولوجيا الاجسام المضادة

ووفقا للبحث، صمم فريق من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا جسيمات نانوية مكونة من 60 وحدة فرعية من البروتين والتي تم ربط ما يصل إلى 8 أنواع مختلفة من فيروس كورونا عليها، وعند حقن هذا اللقاح في الفئران، يحفز إنتاج الأجسام المضادة التي تتفاعل مع مجموعة متنوعة من فيروسات كورونا المختلفة - بما في ذلك الفيروسات المماثلة التي لم يتم عرضها على الجسيمات النانوية.

كما تم تطوير منصة اللقاح هذه، والتي تسمى الجسيمات النانوية الفسيفسائية، من قبل متعاونين في جامعة أكسفورد، ويتشكل الجسيم النانوي مثل قفص مكون من 60 بروتينًا متطابقًا ، يحتوي كل منها على علامة بروتينية صغيرة .

وبعد التلقيح ، تمكنت الأجسام المضادة التي تنتجها الفئران لاحقًا من التفاعل مع العديد من سلالات فيروس كورونا المختلفة، والأهم من ذلك ، أن الأجسام المضادة كانت تفاعلية مع سلالات فيروس كورونا ذات الصلة التي لم تكن موجودة على الجسيمات النانوية.

يشير هذا إلى أنه من خلال تقديم الجهاز المناعي بمتغيرات مختلفة لفيروس كورونا ، يتعلم الجهاز المناعي التعرف على السمات المشتركة لفيروسات كورونا ، وبالتالي يمكن أن يتفاعل مع فيروس كورونا المستجد.

على الرغم من أن الفريق لا يزال يدرس الآلية الكامنة وراء هذه الظاهرة، إلا أن النتائج واعدة، والخطوة التالية هي فحص ما إذا كان التحصين يمنع العدوى الفيروسية أو أعراض العدوى في الحيوانات التي تصنع هذه الأجسام المضادة.