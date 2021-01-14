شكرا لقرائتكم خبر عن احم طفلك.. اعرف الفرق بين أعراض كورونا عند الأطفال والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تختلف أعراض الإصابة بفيروس كوورنا من شخص لآخر، حيث يمكن أن يتراوح مستوى المخاطر والمضاعفات الصحية أيضًا من خفيفة إلى شديدة، اعتمادًا على مناعة الشخص المصاب بالفيروس، ولكن عندما يتعلق الأمر باكتشاف كورونا عند الأطفال، يمكن أن تكون العلامات والأعراض إما متشابهة جدًا أو مختلفة تمامًا ومع ذلك، يمكن أن يختلف نوع الأعراض التي يعاني منها الطفل أيضًا عن علامات كورونا التي يواجهها البالغون، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

أعراض فيروس كورونا المتشابهة عند الأطفال والكبار

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، فإن الأعراض الرئيسية لـفيروس كورونا لدى الأطفال تشبه الأعراض التي يواجهها البالغون، تشمل الأعراض سعالا جديدا أو مستمرا وفقدان أو تغير في حاسة الشم والذوق قد يعاني البعض من أعراض نزلات البرد مثل التهاب الحلق أو الاحتقان أو سيلان الأنف والقشعريرة.

أعراض محددة وهامة لكورونا عند الأطفال

في حين أن بعض الأعراض الرئيسية التي يعاني منها الأطفال والبالغون قد تكون متشابهة، إلا أن هناك بعض الأعراض التي قد تختلف في الاثنين، من حيث تأثيرها وطول العمر، فالتعب وفقدان الشهية والصداع أعراض شائعة لـكورونا عند الأطفال، بينما أفاد 35 % من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بفقدان الشهية ، أفاد 53 % من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالصداع.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تم الإعلان عن الصداع كأحد الأعراض الرسمية لـفيروس كورونا عند الأطفال، وأشار التقرير نفسه إلى أن 55 % من الأطفال يشعرون أيضًا بالتعب أو الإرهاق يمكن أن يؤدي مرض كوفيد -19 عند الأطفال الصغار إلى البكاء ونوبات الغضب أيضًا.

إلى جانب جميع الأعراض الشائعة والكلاسيكية لـكوفيد 19، اقترحت التقارير الأخيرة زيادة في عدد حالات متلازمة الالتهاب المتعدد لدى الأطفال المصابين بـالفيروس حيث يمكن أن يتسبب كورونا في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، قد تظهر على الطفل المصاب بفيروس كورونا المستجد الذي طور متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة أعراضًا مختلفة بخلاف العلامات الأكثر شيوعًا لـكورونا..

بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

- ارتفاع في درجة الحرارة لفترة طويلة من الزمن.

- وجع بطن

- إسهال أو غثيان

- طفح جلدي أو تغير لونه

- ضيق التنفس وصعوبة التنفس