شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لصحة طفلك عند تأخر تناول التطعيمات الأساسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الالتزام بحملات التطعيم للأطفال فى توقيتها المناسب ضرورة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة طفلك، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth " يتم التطعيم ضد الأمراض الشائعة المختلفة في السنوات الأولى لتحصين الطفل والوقاية من المرض وأثناء الوباء، حيث إن تأخير التطعيم يترك تأثيرًا قويًا على الطفل، لذا من المهم أن يتم تطعيمهم في الوقت المناسب.

تعد اللقاحات عاملاً مهمًا في تحديد الصحة العامة للفرد، لأنها تضمن أن الشخص يتمتع بصحة جيدة وآمنة، ومن المقرر أن توفر الحصانة في السن المناسب للطفل وتوفر الحماية للأشخاص من حولهم، ويعمل التطعيم كدرع وقائي ويساعد في السيطرة على الأمراض أو الأمراض المعروفة.

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لماذا التطعيم مهم؟السنوات الأولى، وخاصة السنوات الخمس الأولى من العمر، مهمة جدًا لبناء صحة الفرد، فالتحصين هو أسهل طريقة وأكثرها فعالية لوقاية الأطفال من الأمراض الخطيرة

بالنظر إلى الإغلاق ووباء كورونا، يمكن للوالدين تأخير جرعات التطعيمات، لكن بالطبع ، لا يمكن تجنب التطعيمات الأولية التي تُعطى للأطفال / حديثي الولادة بأي شكل، لذلك ، يجب إعطاء جميع التطعيمات المهمة والجدول الزمني خاصة للأطفال حديثي الولادة.

التطعيمات الأولية خلال الأشهر الأربعة الأولى بعد الولادة مهمة للغاية، لأنها تحمى من أمراض مثل التهاب الكبد B والمكورات الرئوية والفيروسات العجلية، وعادة ما يتم إعطاؤها في الأسبوع 6 و 10 و 14 بعد الولادة.

مخاطر تفويت التطعيمات؟

يمكن أن يؤدي فقدان التطعيمات إلى تعريض الطفل لخطر الإصابة بالأمراض التي كان من المفترض أن يقي اللقاح منها.

فخلال العمر الموصى به ، يعتبر اللقاح متأخرًا إذا تم تلقيه بعد 30 يومًا، ويمكن أن يتعرض الرضع للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات من أي شخص تقريبًا ، يتم تقييم توقيت إعطاء اللقاحات الموصى بها من خلال تحديد تأخيرات اللقاح.

تتراوح الأمراض التي يمكن الوقاية منها من اللقاحات الخفيفة إلى الشديدة إلى المهددة للحياة، بل إن بعضها لديه القدرة على إحداث فاشيات كبيرة، على سبيل المثال ، الحصبة هو مرض شديدة العدوى ويمكن أن تنتشر بسرعة في الأشخاص غير المحصنين، ويجب تجنب التأخير في التطعيم بأي ثمن.

مضاعفات تأخير اللقاح

أكدت منظمة الصحة العالمية باستمرار على أهمية لقاحات الأطفال، ويوصى بها للرضع والأطفال والمراهقين وكذلك البالغين، فالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات معرضون بشكل خاص لأن أجهزتهم المناعية لم تبني الدفاعات اللازمة لمحاربة العدوى، وبالتالي ، هناك جدول زمني موصى به تم إنشاؤه لحماية الرضع والأطفال الصغار في المراحل المبكرة من الحياة ، عندما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

5 لقاحات ضرورية لكل طفللقاح BCG أو السل

هو لقاح إلزامي لمرض السل وهو مرض يهدد الأطفال، آثار هذا اللقاح تستمر لمدة 15-20 سنة فقط وبالتالي يجب اتخاذ تدابير وقائية.

لقاح الخناق والسعال الديكي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس

هذا لقاح ثلاثي مستضد شائع لأنه يعزز المناعة للحماية من ثلاثة أمراض قاتلة، يتم إعطاء عدة جرعات من هذا اللقاح على فترات مختلفة لحماية الطفل.

لقاح شلل الأطفال الفموي

هذا هو أحد اللقاحات الأكثر أهمية حيث يضمن سلامتهم ضد شلل الأطفال الذي يسبب شللًا مدى الحياة، وهذا اللقاح ضروري لحديثي الولادة

لقاح التهاب الكبد ب

التهاب الكبد هو فيروس يهاجم الكبد، وبالتالي ، فإن لقاح التهاب الكبد B ضروري للأطفال، ويتم إعطاء اللقاح بعد الولادة مباشرة.

لقاح MMR للنكاف والحصبة والحصبة الألمانية

يعتبر هذا اللقاح أيضًا إلزاميًا لتوفير الحماية ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.