غذاء خارق في الشتاء.. يحارب الشيخوخة ويقهر السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الكرنب يعد غذاء خارقا خلال فصل الشتاء؛ حيث إنه يزخر بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

وأوضحت الجمعية أن الكرنب غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين E، الذي يحارب شيخوخة البشرة، وفيتامين K، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لتخثر الدم. كما يحتوي الكرنب على الكالسيوم المهم لصحة العظام.



ويمتاز الكرنب بأنه قليل السعرات الحرارية وقليل الدهون، ما يساعد على التمتع بالرشاقة، بينما يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة من ناحية وتعمل على تنشيط الهضم من ناحية أخرى.

ويزخر الكرنب أيضا بمضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتقهر السرطان، مثل البوليفينولات والفلافونويد والبيتا كاروتين وفيتامين C، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، والتي تُعجّل بشيخوخة البشرة وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الكرنب بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول بالدم؛ حيث إنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع مستوى الكوليسترول المفيد (HDL)، ما يسهم في الحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية.