كورونا حول العالم.. أول وفاة بالصين منذ 8 أشهر وتطعيم 10 ملايين بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.986.903 أشخاص على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 92.778.983 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 66.294.446 مصاب حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أول وفاة بكورونا في الصين منذ 8 أشهر

أعلنت الحكومة الصينية تسجيل أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في البلاد منذ 8 أشهر.

وأفادت صحيفة الشعب الصينية نقلاً عن السلطات الصحية صباح الخميس بأن حالة الوفاة سجلت في إقليم هيبي شرقي البلاد.

وأضافت الصحيفة أن البر الرئيسي للصين سجل 138 إصابة جديدة، بينها 124 إصابة انتقلت محلياً.

وأشارت إلى رصد 885 حالة نشطة بشكل إجمالي، بما في ذلك 24 إصابة في حالة حرجة، وقالت إن هناك 78 حالة جديدة بدون أعراض.





996 إصابة جديدة و58 وفاة بمصر

سجلت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، 996 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة، مقارنة مع 970 إصابة و55 وفاة الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 152719 حالة من ضمنهم 120312 حالة تم شفاؤها، و8362 حالة وفاة".





10 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا بأمريكا

أعلنت مراكز الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، الخميس، أن نحو عشرة ملايين شخص، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19).

ووفقاً للبيانات الحكومية الواردة من المراكز، تسعى الولايات المتحدة إلى تلقيح مئة مليون من مواطنيها قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.

وأوضحت البيانات أنه تم توزيع أكثر من 29.3 مليون جرعة على مختلف الولايات الأمريكية.





3632 إصابة جديدة في تونس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 72 حالة وفاة.

وأشارت الصحة التونسية في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168.568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالة