شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للحفاظ على الصحة الإنجابية للشباب.. أبرزها ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد الصحة الإنجابية للإنسان على جوانب مختلفة من الحياة، حيث إن القيام بممارسات صحية تعمل على تحسين مستوى الهرمونات المتعلقة بالإنجاب لدى الرجل والمرأة على حد سواء خصوصًا فى مرحلة الشباب، وتفادى الإصابة بأمراض العقم فى المستقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز ناو"timesnownews".

فيما يلى.. 5 ممارسات حياتية تساعد فى الحفاظ على الصحة الإنجابية لدى الشباب: 1- وضع جدول متوازن

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا ينشغلون خلال هذه الفترة بالدراسة أو العمل، فى هذا الوقت لابد من وضع جدول متوازن يساعد فى منح الأنشطة الأخرى حقها والمفيدة للصحة مثل ممارسة الرياضة والمشى والقراءة، حيث تساعد هذه الأنشطة فى التقليل من التوتر الذى يؤثر بدوره على الصحة الإنجابية للشخص.

2- تناول أطعمة صحية

تساعد المواد الغذائية التى تحتوى على دهون غير مشبعة والأسماك والخضراوات والحبوب الكاملة على تحسين الصحة الإنجابية لدى الرجل والمرأة، خاصة أن الاسراف بتناول أطعمة تحتوى على نسبة دهون مشبعة وسكريات عالية يؤدى إلى انخفاض معدل الخصوبة لدى الجنسين.

3- ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم مثل الجرى والمشى واليوجا، فى تقليل التوتر وتحسين المزاج من خلال تقليل مستويات الهرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، والحفاظ على وزن الجسم خاصة أن السمنة تؤثر على القدرات الإنجابية لدى الرجل والمرأة.

4- تجنب التعرض للمواد الخطرة

البيئة التى نعيش فيها قد تكون محملة بمواد خطرة، مثل التلوث والأبخرة السامة من المصانع أو عناصر مشعة، حيث إن التعرض لمثل هذه المواد الخطيرة لفترات زمنية طويلة قد تؤثر سلبًا على الجهاز التناسلى لدى النساء والرجال، من خلال تغيير شكل وحجم البويضات والحيوانات المنوية.

5- إجراء فحوصات منتظمة

من المهم جدًا إجراء فحوصات ومتابعة منتظمة مع الطبيب للاطمئنان على صحتك بشكل عام لأن بعض الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم وغيرها، يمكن أن تؤثر سلبًا فى وقت لاحق على الرجال والنساء وتزيد احتمالية إصابتهم بالعقم.