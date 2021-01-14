شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لــ شاورما الدجاج.. تحارب الشيخوخة وتحميك من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شاورمة الدجاج أحد الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، نظرا لأنها تحتوى على العديد من الفوائد الصحية التي تعزز صحة الجسم والصحة العامة للفرد بشكل عام، والتي تقدم في أشكال مختلفة، وتكون مفضلة للصغار والكبار، و نرصد أهم الفوائد والنصائح الصحية لها وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews، ونتعرف على هذه الفوائد فى التقرير التالى.

السعرات الحرارية في شاورما الدجاج:

تحتوى شاورما الدجاج على 392.3 سعرة حرارية، حيث تحتوى المكونات التي يتم استخدامها هي الخبز وصدر الدجاج والبصل والخيار والطحينة واللبن والثوم وعدة أنواع من الصلصات والماضي



شاورما الدجاج

الفوائد الصحية شاورما الدجاج

1- إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الكربوهيدرات والحصول على جسم صحي، فإن شاورما الدجاج خيار ممتاز.

2- قد تكون وجبة صحية وخفيفة إذا تجنبت تناول الخبز معها.

3- تحتوى لحوم الدجاج على نسبة جيدة من الدهون التى يحتاجها جسمك.

شاورما الدجاج

4- هام لتعزيز عدد من وظائف الجسم، وبالتالي وجبة الشاورما تحتوي على مصدر كبير لفيتامين أ وفيتامين ج والبروتين والذي يوفر لك مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية مثل منع الإجهاد ونزلات البرد، ومنع شيخوخة الجلد .

5- شاورما الدجاج تزود جسمك بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والصوديوم، تساعدك على حماية الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا، ومضادات أكسدة قوية.

نصائح لجعل شاورما الدجاج أكثر صحة

- اطهى الشاورما في زيت الزيتون لجعلها صحية.

- تجنب تناولها مع الخبز واضف اليها بعض الخضراوات مثل الجزر والطماطم والخيار والخس.

- لا تحمص الدجاج على نار عالية، حتى لاتفقد فوائدها الصحية.