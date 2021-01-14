شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لوجبة الإفطار أهمها تنظيم السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات الغذائية خلال اليوم نظرًا لفوائدها الصحية، فلا يجب تجاهلها، وهناك أشخاص يكرهون أو يتجاهلون هذه الوجبة المهمة لعدة أسباب، لكن عليك الالتزام بتناولها بانتظام لمدة أسبوع وستلاحظ الفرق، وفقًا لما ذكره موقع إنسايدر"insider".

يقول خبراء التغذية إنه من الضرورى تناول وجبة الإفطار فهى مفيدة للجسم، مع مراعاة تناول أطعمة صحية ومتوازنة، كما من المفترض تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 11 صباحًا.

وأضاف خبراء التغذية أن تناول وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات المكررة مثل الحبوب المحلاة بالسكر يجعلنا نشعر بالجوع بعد فترة وجيزة من تناولها، لذلك من المفضل تناول وجبة متوازنة للمساعدة بالتحكم فى مستويات الشهية والجوع، لذلك يجب أن تتكون وجبة الإفطار من البروتين والألياف والدهون الصحية.

وهناك نماذج صحية لوجبة الإفطار التى يفضل أن تكون مزيجا بين ثلاثة عناصر وهم النشويات والخضروات والبروتين، مثل تناول رغيف بلدى بجانب بيضة مسلوقة أو جبنة بيضاء وخيار، أو كوب حليب بجانب نصف كوب من الشوفان وثمرة فاكهة.

فيما يلى.. أهم فوائد تناول وجبة الإفطار:

1- تعمل وجبة الإفطار على زيادة الإنتاج وتحقيق الكفاءة فى العمل لأنه يمدنا بالطاقة اللازمة لإنجاز المهام وتجنب الكسل.

2- وفقًا لأبحاث فإن وجبة الإفطار تُقلل نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم.

3- الإفطار مفيد لإنقاص الوزن، فقد يشعر البعض بالجوع عقب تناول وجبة الإفطار وهذا أمر طبيعى خاصة إذا لم تكن معتادًا عليه، فالشعور بالجوع يزيد من معدل الحرق بالجسم وهذا مفيد فى إنقاص الوزن.

4- أثبتت دراسات أن وجبة الإفطار مفيدة جدًا لمرضى السكر، حيث يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم.

5- وجبة الإفطار مهمة جدًا للأطفال والشباب فى مرحلة الدراسة حيث تعمل على زيادة التركيز وتحسين الذاكرة.