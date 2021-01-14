شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عادات صباحية تسبب زيادة الوزن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن من المشكلات الصحية التى تؤرق الكثيرين، حيث ينتج عنها العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، لذلك من المهم التخلص من الوزن الزائد للوقاية من الأمراض، وإذا لم تكن قادرًا على إنقاص الوزن بسرعة أو إذا كنت تكتسب وزنًا دون داعٍ، فمن المؤكد أن لديك عادات سيئة تنتهجها فى حياتك تساعد فى زيادة وزنك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

تعرف على 9 عادات صباحية ضارة تؤدي إلى زيادة الوزن: 1- تجاهل تناول وجبة الإفطار

وجبة الإفطار أساسية ولا ينبغى تجاهلها، يجب أن تبدأ بها يومك وأن تحتوى على عناصر غذائية صحية وتؤدى للشبع، حيث إن عدم تناول الطعام فى الصباح يجعل يومك مرهقًا جدًا، كما يجب الحرص على تناولها قبل 11 صباحًا فهى مفيدة جدًا لتغذية الجسم وتعزيز التمثيل الغذائى.

2- عدم ممارسة الرياضة

يفضل القيام بتمارين رياضية فى الصباح عن المساء، حيث إن النشاط البدنى ضرورى جدًا مع بداية اليوم، وتعطى التمارين الصباحية نتائج فعالة لفقدان الوزن مثل المشى والجرى والسباحة، كما أنها ضرورية جدًا لوظائف الجسم الأخرى.

3- قلة شرب الماء

احرص على تناول كوب ماء بمجرد استيقاظك صباحًا، ويعتبر شرب كمية كافية من الماء جزء أساسى فى إنقاص الوزن فهو يعطى شعور بالشبع معظم الوقت، لذلك يجب أن تتخلى عن عادة تناول كميات أقل من الماء وأن تجعلها قاعدة صباحية.

4- تجاهل القيام باليوجا أو التأمل

يعتبر التأمل أو اليوجا من العادات الجيدة ويجب تضمينهما فى روتين الصباح لكل فرد لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حيث يمكن أن تساعد فى السيطرة على الرغبة بالأكل لذلك فهى مفيدة لنظام فقدان الوزن، كما أنها تعالج مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع مستويات السكر فى الدم وضغط الدم.

5- الإفراط بالنوم

يؤدى ذلك إلى فتح الشهية لأنه يحفز هرمون الكورتيزول ما قد يؤدى إلى الإفراط بتناول الطعام، كما يسبب فى إطالة عدد الساعات بين العشاء ووجبة الإفطار وهو أمر غير مفيد للجسم.

6- السرعة فى تناول الطعام

أظهرت دراسة حديثة أن معظم الناس يتناولون الطعام سريعًا نظرًا لضيق الوقت لديهم، وهو ما يسبب تناول المزيد من السعرات الحرارية قبل الشعور بالشبع، خاصة أن المخ يستغرق من 15 إلى 20 دقيقة حتى يدرك أن المعدة قد امتلئت، ومن ثم فإن السرعة تؤدى إلى الإفراط بتناول الطعام ما يترتب عليه زيادة الوزن.

7- تجاهل قياس الوزن

كثير من الناس يهربون من الواقع ويتجنبون قياس وزنهم، وهذا أمر غير صحيح لأنه قد يؤدى إلى زيادة الوزن، حيث ينصح الخبراء بأهمية قياس الوزن بمجرد استيقاظك فى الصباح، حيث إن التكيف مع هذه العادة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية فى إنقاص الوزن والحفاظ عليه والتحكم بأى زيادة تحدث.

8- تناول أطعمة مصنعة على الإفطار

هناك بعض الأطعمة يجب تجنبها تمامًا لتقليل مخاطر زيادة الوزن وأمراض أخرى، حيث يجب أن تحتوى وجبة الإفطار على خضروات وفاكهة وتجنب تناول الأطعمة المصنعة التى تحتوى على كميات كبيرة من السكر والملح وقد تسبب بزيادة غير صحية فى الوزن.

9- تناول الأطعمة السهلة وحسب المزاج

كثير من الناس يأكلون الأطعمة المتوفرة أمامهم والسهلة خاصة فى وقت العمل، وهو يمثل خطرا كبيرا عليهم لأنهم فى هذه الحالة يلجأون للأطعمة السريعة التى تؤدى لزيادة الوزن، لكن بدلًا من ذلك تناول أطعمة تصنعها بنفسك فى المنزل بشرط أن تكون صحية ومفيدة.