شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية للصنوبر.. يحميك من أمراض القلب وعلاج فعالا لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصنوبر من أكثر الحبوب التى تحتوى على فاوئد صحية عديدة، فهى من أشهر الفواكهة التى تستخدم فى العديد من الأطعمة لتمنحها مذاقا أحلى، فقد يكون خيارك الأفضل فى الوجبات الخفيفة الصحية، خاصة لمرضى السكر وأصحاب السمنة المفرطة، لذا نقدم خلال التقرير التالى أبرز الفوائد الصحية المذهلة لحبات الصنوبر، وفقا لتقرير نشر فى موقع boldsky وهي:

1.علاج فعال لمرضى السكرى

يرتبط مرض السكرى بشكل أساسى بزيادة الإجهاد التأكسدى فى الجسم، حيث أظهرت دراسة أن تناول حبوب الصنوبر عن طريق الفم يمكن أن يحسن مقاومة الأنسولين ويقلل من نسبة الجلوكوز فى الدم عن طريق تقليل الضرر التأكسدى للكبد، كما يمكن استخدام الصنوبر كعنصر غذائى علاجى محتمل فى الوقاية من ارتفاع السكر فى الدم وعلاجه.

2. الوقاية من أمراض القلب

يرتبط ضعف وظائف الأوعية الدموية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ووفقًا لدراسة فإن الصنوبر يسهم فى تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب التاجية، لأنها غنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم وفيتامين E والأرجينين والبوتاسيوم إلى جانب البوليفينول والدهون الصحية.





3. يساهم فى إنقاص الوزن

أظهرت دراسة أن حمض الإيلاجيك، وهو مادة بوليفينول موجودة بشكل طبيعي في المكسرات، فعال فى تخفيف السمنة والمضاعفات ذات الصلة مثل مقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني ومرض السكري من النوع 2، نظرًا لأن حبوب الصنوبر غنية أيضا بحمض الإيلاجيك، فإن استهلاكها يمكن أن يساعد في تقليل الأنسجة الدهنية وإدارة السمنة بشكل فعال.

4. مقاومة أمراض الشيخوخة

تحتوى حبوب الصنوبر على مركبات مضادة للأكسدة، والتى تساعد في تحسين وظائف البطانة وتقليل المؤشرات الحيوية الالتهابية، وبالتالي تقليل عوامل الشيخوخة بشكل إيجابى والتدهور المعرفى المرتبط بها.





5. تعزيز الجهاز المناعى :

قد يساعد المحتوى العالى من المعادن مثل المنجنيز والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك والحديد والسيلينيوم فى الصنوبر على تعزيز المناعة بشكل فعال، فهى تساعد على تحسين وظائف المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء والتى بدورها تساعد فى محاربة مسببات الأمراض وتقوية المناعة.



المناعة

6. الحماية من الإصابة بالحساسية لدى الأطفال

وفقًا لدراسة يمكن أن يساعد الاستهلاك المرتفع للمكسرات من قبل النساء الحوامل غير المصابات بالحساسية في تقليل خطر الإصابة بحساسية الجوز لدى الأطفال، فإن استهلاك الصنوبر يعد فعالا في الحد من حساسية الجوز على المستوى الجيني، حيث تعد حبوب الصنوبر بديل جيد للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح لأنها خالية من الجلوتين.



