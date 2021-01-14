شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تقلل من توترك وقلقك .. البطاطا واللحوم هتحسن حالتك المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعوربالتوتر قد يؤثرعلى صحتك الجسدية والنفسية، كما أنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والاكتئاب، لذا فهناك 6 من الأطعمة التي تخفف من حالة التوتر عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقًا من موقع healthline وهي:

1.البطاطا الحلوة

تحتوى على كميات هائلة من الكربوهيدرات، كما إنها مليئة بالعناصر الغذائية المهمة للاستجابة للتوتر، مثل فيتامين ج والبوتاسيوم، حيث أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى اختلال وظيفي في الكورتيزول، مما قد يسبب الالتهاب والألم والآثار الضارة الأخرى .

2.الخرشوف

يعتبر الخرشوف مصدرًا غنيا بالألياف وغني بشكل خاص بالبريبايوتكس، وهو نوع من الألياف يغذي البكتيريا الصديقة في أمعائك، كما ثبت فعاليته فى تقليل مستويات التوتر.

3.اللحوم

قد يساعد تناول فيتامينات ب التى يتواجد باللحوم المختلفة، في تقليل التوتر، حيث تلعب مكملات فيتامين ب دورًا هامًا فى خفض مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

4.البيض

يحتوى البيض على العديد من الفيتامينات المتعددة والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للاستجابة الصحية للتوتر.

5.الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والسلمون والسردين غنية بدهون أوميجا 3 وفيتامين د، وهي عناصر مغذية ثبت أنها تساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية، كما يلعب فيتامين د أيضا أدوارا مهمة في الصحة العقلية وتنظيم الإجهاد، التى ترتبط بمواجهة خطر القلق والاكتئاب.

6.الحمص

الحمص مليء بالفيتامينات والمعادن المقاومة للتوت، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب والزنك والسيلينيوم والمنجنيز والنحاس، حيث توصلت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات النباتية مثل الحمص قد تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتحسين الأداء العقلي.