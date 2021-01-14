خلال 5 أيام.. السودان يسجل 1036 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "الصحة السودانية"، الأربعاء تسجيل 1036 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال 5 أيام، بجانب تسجيل 816 حالة تعاف و56 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في تقارير منفصلة عن الوضع الوبائي في الأسبوع الأخير من العام 2020، إلى تسجيل 194‪ إصابة، الأحد، 27 ديسمبر/كانون الأول و184 حالة تعافي بجانب 16 حالة وفاة.



وذكر التقرير الوبائي، الإثنين، 28 ديسمبر/كانون الأول، إلى تسجيل 172 إصابة جديدة و116 حالة تعافي و4 وفيات.

وكشفت وزارة الصحة، تسجيل 178 إصابة و178 حالة تعافي بجانب 9 وفيات في التقرير الوبائي، الثلاثاء، 29 ديسمبر/كانون الأول، فيما سجلت، الأربعاء، 30 ديسمبر/كانون الأول 262 إصابة جديدة بكورونا، و182 حالة تعافي، إضافة إلى 12 حالة وفاة، وسجلت الخميس، 31 ديسمبر/كانون 230 إصابة و156 حالة تعافي و15 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، إلى أن حالات الإصابات التراكمية بالفيروس في السودان ارتفعت إلى 25730 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 15240، وارتفعت الوفيات إلى 1576 حالة وفاة.