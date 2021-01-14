شكرا لقرائتكم خبر عن التمر والبقدونس والكركم روشتك السحرية للتغلب على عدم انتظام الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى أغلب النساء من تأخر الدورة الشهرية نتيجة زيادة التوتر والعادات الغذائية غير الصحية والنوم، ما يسبب خللا بالهرمونات، وقد يكون العلاج الوحيد لضبط مواعيد دورات الحيض الاستعانة بعلاجات الخصوبة فى تنظيم "الحيض"، لكن لبعض الوقت، لذلك من الضرورى وقتها تغيير نظامك الغذائى لضمان نتيجة مثالية، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

ينصح الخبراء النساء خاصة اللاتى يعانين من متلازمة تكيس المبايض بضرورة تعزيز الخصوبة لديهن من خلال تناول أطعمة صحية تعمل على استقرار هرمونات الجسم ومن ثم انتظام الدورة الشهرية.

وفيما يلى.. أفضل الأطعمة التى تساعد على انتظام الحيض لدى النساء

1- التمر

للتمر فوائد عديدة خاصة فى فصل الشتاء حيث يمد الجسم بالطاقة اللازمة، وهو مفيد للنساء خاصة إذا تناولته بجانب الحليب أو بأى طريقة أخرى، حيث يؤثر هذا الأمر إيجابيًا على انتظام الدورة الشهرية لأنه غنى بعناصر الحديد وفيتامين ج وحمض الفوليك والعديد من المعادن والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى.

2- الأطعمة الغنية بفيتامين سى

يعتقد بعض الخبراء أن الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سى لها خصائص مفيدة لخصوبة المرأة، حيث تزيد من إنتاج هرمون الاستروجين فى الجسم، وتقلل من هرمون البروجسترون، كما تقلل من انسداد بطانة الرحم.

3- البقدونس

البقدونس هو خيار غذائى جيد إذا كنتِ ترغبين فى تنظيم دورتك الشهرية، فهو يحتوى على خصائص تحفز تقلصات الرحم ومن ثم نزول الحيض فى موعده شهريًا، لذلك لا يفيد تناوله للنساء الحوامل واللاتى يعانين من مشاكل فى الكلى.

4- الزنجبيل

يساعد على تحفيز وتنظيم تدفق الدورة الشهرية، حيث يعتقد الخبراء أن الزنجبيل يعزز تقلصات الرحم، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة سواء بمفرده كمشروب ساخن أو إضافته للشاى والليمون.

5- الكركم

يعمل على تخفيف مشاكل الدورة الشهرية من خلال زيادة إنتاج هرمون الاستروجين وتقليل مستويات البروجسترون، ما يساعد على تعزيز الدورة الشهرية بشكل أسهل ومنتظم.

6- المكسرات والبذور

تناول قدر مناسب من المكسرات والبذور بانتظام مفيد للخصوبة والصحة الإنجابية، وتعمل بعض المكسرات أيضًا على علاج مشاكل الدورة الشهرية، مثل اللوز والجوز لأنها غنية بالألياف والبروتين وأوميجا 3 التى تعمل على تحفيز الدورة الشهرية بشكل طبيعى.