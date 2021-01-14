شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأطعمة المصنعة ولماذا تضر بصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة المصنعة هي أحد أنواع الطعام التي قد يفضلها الكثيرون من الأطفال، على الرغم من أنها تسبب مشاكل صحية كثيرة أبرزها السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تنتشر بين الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الأطعمة المصنعة وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

ما هي الأطعمة المصنعة؟

الأطعمة المصنعة هي التي تمر بمستويات معينة من العمليات الكيميائية والميكانيكية، يتم ذلك للتأكد من أن الطعام جاهز للاستهلاك ولتحسين فترة حفظه عادة ما يتم تخزين الأطعمة المصنعة في صناديق وحاويات وعلب يمكن أن تكون جاهزة للأكل وسهلة التحضير.

ما أضرار الأطعمة المصنعة على صحتك:

1. تحتوى على نسبة عالية من السكر: تحتوي الأطعمة المصنعة عادة على كمية عالية غير صحية من السكر والدهون، يمكن أن يعزز زيادة الوزن وضغط الدم ومشاكل السكر في الدم.

2.تناول كميات عالية من السعرات الحرارية: عادة ما تكون الأطعمة المصنعة أسهل في الهضم هذا قد يجعل من الصعب الاحتفاظ بعدد السعرات الحرارية المستهلكة قد تنشأ مشكلة تناول السعرات الحرارية غير الصحية.

3.منخفضة في العناصر الغذائية: عادة ما تكون معظم الأطعمة المصنعة منخفضة في السعرات الحرارية الأساسية مما يجعل عملية تناول الطعام غير مجدية، لأن العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على وظائف الجسم.

4.المكونات الاصطناعية: نظرًا لمتطلبات الحفاظ عليها مع الحفاظ على المذاق والملمس ، يتم إضافة العديد من المواد الاصطناعية مثل الألوان والمواد المضافة إلى الأطعمة المصنعة والتي يمكن أن تكون ضارة للغاية بالجسم.

نصائح لتجنب الأطعمة المصنعة

على الرغم من أن جميع الأطعمة المصنعة ليست ضارة، إلا أن بعضها قد يتسبب في أضرار جسيمة لجسمك فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب الأطعمة الضارة:

1.يمكن أن تضيف الوجبات الخفيفة المصنعة محتوى السكر والصوديوم إلى نظامك الغذائي، الفشار هو أحد الأمثلة بدلًا من شراء الفشار المعالج ، يمكنك تحضيره في المنزل عن طريق تفرقع حبات الذرة، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع الوجبات الخفيفة التي يمكنك تحضيرها في المنزل.

2.يعد طهي الوجبات في المنزل طريقة رائعة لاستبدال وتقليل كمية الأطعمة المصنعة في نظامك الغذائي.

3.يمكن أن تحتوي اللحوم المصنعة على كميات غير صحية من الصوديوم فيها يمكنك تجنبه إما بشراء اللحوم الطازجة أو اختيار اللحوم الأقل معالجة ، مثل صدور الدجاج والمأكولات البحرية.

4.تأكد دائمًا من التحقق من الملصق قبل شراء أي طعام معالج للتأكد من المكونات والسعرات الحرارية والمحتويات التي قد تستهلكها.