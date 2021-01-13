إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بفيروس كورونا المستجد بعدما كان قد أعلن عن إصابة 3 موظفين بمكتبه.

وأعلن صباحا عن خضوع حمد حسن للحجر بانتظار صدور نتيجة فحصه لتؤكد إدارة مستشفى سان جورج التابعة لحزب الله، مساء الأربعاء، عن إصابته بالفيروس وبأنه يتلقى العلاج داخلها، وهو ما لاقى بعض الانتقادات والتساؤلات في لبنان عن سبب دخوله مستشفى خاص تابع للحزب، وليس مستشفى حكوميا تابع للدولة اللبنانية.



وكان حسن، المحسوب على حزب الله، قد شارك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد كبير من الوزراء والقادة الأمنيين، حيث اتخذ قرار بالإقفال التام بدءا من يوم الخميس.

ويأتي ذلك في وقت أعلن، الأربعاء، أن الرئيس عون أجرى بعد الظهر فحوصات طبية روتينية في إحدى مستشفيات بيروت وعاد إلى القصر الرئاسي.





ولاقى الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا ردود فعل متباينة بين اللبنانيين، اذ في حين يرى البعض أنه الوزير الذي بذل جهودا في مكافحة وباء كورونا يراه البعض عكس ذلك لا سيما أنه خرق إجراءات الوقاية من كورونا في وقت سابق مرات عدة، وهو الذي كان يطالب اللبنانيين بذلك ويحملهم مسؤولية تفشي الوباء.

وانطلاقا من هذه المخالفات التي ظهرت مرة خلال مشاركته باحتفال تكريمي له وهو يرقص محمولا على الأكتاف ومرة يشارك في احتفال عيد ميلاد أمين عام حزب الله حسن نصرالله والأسبوع الماضي مشاركا في عشاء داخل منول فيه عشرات الأشخاص، أطلق عليه اللبنانيون لقب "وزير الكاتو والدبكة".

ويسجل في لبنان في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء عن تسجيل 4988 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي إلى 231936، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1740 بعد تسجيل 35 حالة وفاة جديدة.

ويبدأ الخميس في لبنان تنفيذ حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع، وتنص على منع التجول والاقفال التام على امتداد 11 يوما تنتهي في 25 يناير الحالي لمواجهة انتشار وباء كورونا، بعدما لم تعد المستشفيات قادرة على استقبال المزيد من المرضى.