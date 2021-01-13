5 أسباب صحية تدفعك لتناول زيت الزيتون على الريق صباحاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستخدم معظمنا زيت الزيتون كزيت للطبخ، لكن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، ما يحتويه هذا الزيت من فوائد صحية كبيرة للإنسان.

وهناك مجموعة من الأسباب الصحية التي تدفعنا لتناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة صباحاً، نستعرضها لكم في التقرير التالي، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.



1- مطهر طبيعي للبشرة





فضلاً عن كون زيت الزيتون عنصراً أساسياً في العديد من مستحضرات التجميل، فإنه يفيد البشرة عند اعتماده كجزء من النظام الغذائي اليومي، لقدرته على تقليل الاحمرار والتورم.

كما يحافظ زيت الزيتون على الوجه عند تناول معلقة منه على الريق يومياً، خالياً من التجاعيد، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي للبشرة.



2-الحفاظ على الذاكرة

يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام على إزالة تراكم اللويحات داخل خلايا الدماغ، التي قد تسبب مرض آل زهايمر، وهو أكثر الأمراض العقلية شيوعاً في العالم.

يتمتع الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام يومياً بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الدهون.



3-تقليل التهاب الجسم

إثراء النظام الغذائي بزيت الزيتون والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم، الأمر الذي بدوره قد يساعد على منع أو شفاء العديد من الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.



4-صحة الأمعاء

يمكن لبعض أنواع البكتيريا التي تعيش في المعدة أن تسبب الإصابة بالقرح.



ومن هنا ثبت أن زيت الزيتون يحارب البكتيريا الضارة، وبعضها مقاوم للمضادات الحيوية، لذا، 30 جراماً فقط من زيت الزيتون البكر يومياً يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في أقل من 14 يوماً.



5-إنقاص الوزن

أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بزيت الزيتون له تأثير إيجابي على وزن الجسم.

شارك أكثر من 180 شخصاً في دراسة استمرت 3 أعوام أثبتت أن تناول زيت الزيتون ساعدهم على إنقاص وزنهم.



