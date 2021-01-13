بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية من الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما يعني أن وفيات الموجة الثانية أكثر من الأولى.

وأعلنت بريطانيا عن تسجيل 1564 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة وفي غضون 28 يوما من إثبات الفحوص إصابة تلك الحالات بالمرض، وذلك في حصيلة يومية قياسية.



وتجاوز ذلك العدد الرقم القياسي المسجل في 8 يناير/ كانون الثاني وهو 1325 حالة وفاة، ويأتي بينما تكافح بريطانيا سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرة على العدوى.

وأظهرت الأرقام تسجيل 47525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 45533 ليوم الثلاثاء.

وبلغ مجمل الوفيات في بريطانيا 85 ألفا تقريبا، في خامس أعلى حصيلة في العالم، في حين وصل إجمالي الإصابات إلى 3.2 مليون.