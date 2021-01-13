شكرا لقرائتكم خبر عن غسل اليدين مهم للوقاية من كورونا حتى بعد الحصول على اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد غسل اليدين أحد البروتوكولات الرئيسية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا إلى جانب التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، حتى بعد الحصول على جرعة من لقاح كورونا، ووفقا لتقرير شبكة time now news تظل التدابير الصحية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء القناع عند التوصية بها أداة فعالة للبقاء في مأمن من فيروس كورونا على الرغم من اللقاح.



غسل اليدين

يحذر خبراء الصحة الناس من عدم الالتزام بإرشادات السلامة للتخفيف من انتشار الفيروس، خاصة أن التطعيم ضد الفيروس لا يعني أننا أحرار في الذهاب إلى نزهات جماعية أو بدون أقنعة في الواقع ، سيظل غسل يديك وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية حتى بعد تلقي التطعيم.

أهمية غسل اليدين

يمكن للجراثيم الموجودة على الأشياء والأسطح المختلفة أن تنشر عدوى مختلفة عندما نلمس الوجه والعينين والأنف دون غسل اليدين، يمكن للفيروس أن يبقى على مقابض الأبواب وتكون فرص انتشار العدوى أعلى إذا لمسنا وجهنا دون غسل أيدينا أو تعقيمها يعد غسل اليدين أحد البروتوكولات الرئيسية لتجنب عدوى كورونا إلى جانب التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة.

متى يجب أن تغسل أو تعقم يديك

- بعد نفث أنفك أو بعد العطس في يديك.

- بعد لمس مقبض الباب والمقبض، ارفع الأزرار.

- بعد استخدام السيارة ، درابزين الدرج ، المترو ، النقل العام.

- بعد لمس الخضار العبوات من الخارج.

- أثناء إزالة أو ارتداء قناع.

- قبل وبعد الأكل أو أثناء لمس الطعام.

- بعد لمس أطعمة مثل اللحوم النيئة أو منتجات الدواجن أو الأسماك.

- بعد التعامل مع القمامة أو ملامسة الأسطح الملوثة مثل صناديق القمامة ، قطعة قماش للتنظيف.

- بعد مسح أنف شخص آخر أو التعامل مع المناديل المتسخة.

- قبل تحضير الأدوية أو تناولها.

- عند الاعتناء بشخص آخر مريض ، بما في ذلك الاتصال الوثيق بالدم أو سوائل الجسم مثل القيء أو اللعاب.

- أثناء معالجة الجرح .

- أثناء استخدام العدسات اللاصقة.

- بعد التعامل مع طعام الحيوانات الأليفة أو علاجات الحيوانات الأليفة.

- بعد استخدام الحمام (تغيير الحفاضات أو الفوط الصحية أو مساعدة الشخص عند استخدام المرحاض).

الأمراض التي يمكن أن تصاب بها أو تنتشر بسبب قلة نظافة اليدين

كوفيد 19: ندرك جميعًا حقيقة أن أحد الأسباب المهمة لانتشار فيروس كورونا هو الجهل بنظافة اليدين.

نوروفيروس: نوروفيروس هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية. ينتقل بسبب قلة نظافة الأيدي بعد استخدام الحمامات ثم ينتشر إلى الأفراد الأصحاء.

التهابات الجهاز التنفسي: تنتشر أمراض الجهاز التنفسي عادةً عن طريق الرذاذ وعندما يلمس الشخص القطرات وينسي غسل اليدين يمكن أن يصاب بالعدوى أيضًا تشمل أمراض الجهاز التنفسي الشائعة الناتجة عن سوء نظافة اليدين نزلات البرد والإنفلونزا والجدري والتهاب السحايا.

التهاب الكبد أ: التهاب الكبد أ هو عدوى فيروسية يمكن أن تسبب أعراضًا خطيرة، بما في ذلك مشاكل الكبد واليرقان وآلام البطن والحمى والإرهاق.