شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة مراقبة القلب أحدث وسيلة للكشف المبكر عن الإصابة بكورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب فيروس كورونا الفيروس التنفسى حتى الآن في إصابة أكثر من 90 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 22.6 مليون في الولايات المتحدة وحدها ، ويستمر عدد الحالات في الارتفاع.

تشخيص عدوى كورونا يكون بشكل أساسي باستخدام الاختبارات المعملية، والتي لا تتم في كثير من الأحيان إلا بعد ظهور الأعراض، ومع ذلك، فإن الفيروس يكون قابلا للعدوى قبل عدة أيام من ظهور الأعراض والتشخيص، مما يعزز انتقاله عبر الأشخاص.



اجهزة قابلة للارتداء

medRxiv *

، عن إمكانية التنبؤ المبكر بعدوى كورونا، باستخدام بيانات عن معدل ضربات القلب أثناء الراحة في فترة ما قبل الأعراض، وذلك من خلال بيانات تم جمعها من 25 مريضًا مصابًا بـ كورونا، و 11 مريضًا آخر ، و 70 فردًا سليمًا

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استخدام معدل ضربات القلب أثناء الراحة للتنبؤ بـ COVID-19 كشفت دراسة حديثة، تظهر كمطبوعة أولية على موقع

وتعد هذه الدراسة الأولى لفحص إمكانية التنبؤ بكورونا، مع السماح للمستخدمين بتقديم ملاحظات حول أدائه، ويمكن استخدام هذا في الوقت الفعلي للسماح بالكشف المبكر على نطاق واسع عن فيروس كورونا.

تشير التقديرات حاليًا إلى أن الفيروس قد يبدأ قبل 5-6 أيام من ظهور الأعراض ويستمر خلال 15-17 يومًا القادمة، في الغالبية العظمى من الحالات، وهذه الفترة الطويلة من الانتشار بدون أعراض، والتي لم نشهدها مع فيروس السارس السابق ، تجعل من الصعب احتواء الوباء وتجعل تطوير طرق الكشف المبكر مسألة ملحة.

الآن يمكن أن تكون الأجهزة القابلة للارتداء التي تتعقب البيانات الحيوية مفيدة جدًا في اكتشاف فيروس كورونا، حيث تحتوي هذه الأجهزة على مستشعرات تلتقط بيانات عن معدل ضربات القلب والخطوات المتخذة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الكشف عن العدوى الفيروسية ومراقبتها بمرور الوقت أو حتى اكتشاف بداية العدوى.

و تعتمد هذه التطبيقات على الأساليب الإحصائية، مع ذلك ، يجب الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والارتفاع والظروف الأخرى التي قد تؤثر على المتغيرات الفسيولوجية.

جمع الباحثون بيانات عن معدل ضربات القلب والخطوات من الأجهزة القابلة للارتداء التي يرتديها جميع الأفراد البالغ عددهم 106 شخصًا خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2020، وتم فك شفرة معدل ضربات القلب أثناء الراحة (RHR) لأول مرة من معدل ضربات القلب ، وتم حساب بيانات الخطوات ومجموع ضربات القلب لمدة ساعة واحدة.

واكتشف النموذج أن إشارة معدل ضربات القلب أثناء الراحة كانت غير طبيعية في 14 حالة من عينة الدراسة، حيث كان لديهم عدوى كورونا قبل ظهور الأعراض، بالإضافة إلى أن 9 أفراد عانوا من عدوى بأعراض.

ويقترح الباحثون أن بيانات المستشعر القابل للارتداء يمكن أن تساعد في التنبؤ بـ COVID-19 في وقت مبكر من مسار العدوى.