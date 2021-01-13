شكرا لقرائتكم خبر عن شم هذه الأطعمة يسد شهيتك ويساعد فى إنقاص الوزن.. الشيكولاتة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أصعب التحديات التى تواجهك عند التخطيط لإنقاص الوزن هو التحكم في الشهية أو الرغبة في تناول الطعام، فالتحكم في جوعك ليس بالأمر السهل، ولكن هناك بعض الطرق للتغلب على هذه المشكلة مثل استنشاق بعض الروائح، حيث تلعب الروائح دورًا قويًا في تحفيز عقولنا وشعورنا بالجوع، في هذا التقرير نتعرف على بعض الروائح التي تساعد في إنقاص وزنك عن طريق الحد من الجوع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

شم هذه الأطعمة يسد شهيتك ويساعد في إنقاص الوزن

1.التفاح والموز

لا يساعد تناول تفاحة فقط في إنقاص الوزن، ولكن حتى استنشاقها يمكن أن يكون فعالاً الشيء نفسه ينطبق على الموز، و كشفت دراسة في مؤسسة Smell & Taste Treatment and Research أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يشمون رائحة الموز أو التفاح الأخضر عند الجوع يفقدون وزنًا أكبر مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، لأن رائحة هذه الفاكهة يمكن أن تكبح الشهية.

2. زيت الزيتون

يمكن أن يؤدي تناول الطعام المصنوع من زيت الزيتون واستنشاق زيت الزيتون إلى تعزيز الشعور بالامتلاء وجدت دراسة أجراها مركز الأبحاث الألماني لكيمياء الأغذية أن الأشخاص الذين تناولوا الزبادي بمستخلص عطري لزيت الزيتون استهلكوا سعرات حرارية أقل وشعروا بالشبع يحتوي زيت الزيتون أيضًا على MUFAs ، وهي الدهون الصحية التي يمكن أن تقلل من دهون البطن.

3.الشوكولاته الداكنة

يمكن أن تتحكم رائحة الشوكولاته الداكنة في هرمون الجريلين، وهو هرمون ينظم شهيتك ويرسل إشارات إلى عقلك عندما تكون جائعًا.

وجدت دراسة أجريت في عام 2010 أن شم الشوكولاتة الداكنة يقلل الشهية ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، يمكنك أيضًا تناول قضمة من الشوكولاتة الداكنة لأنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل الزنك.

4.الثوم

الثوم معروف بخصائصه الطبية، يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الجوع ودعم فقدان الوزن وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 ونشرت في مجلة Flavor ، فإن الروائح القوية للطعام يمكن أن تجعلك تتناول قضمات أصغر، عند تناول طعام يحتوي على الثوم ، والذي له رائحة قوية ونفاذة ، قد تأكل أقل. الشيء نفسه ينطبق على الفلفل الحار.

5. زيت النعناع

لا يمكن لرائحة النعناع المنعشة أن تساعد في زيادة وضوحك وتركيزك فحسب، بل يمكنها أيضًا كبح جوعك يساعد شم هذا الزيت مرة أو مرتين في اليوم أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك.