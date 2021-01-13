هل تعاني من الغدة الدرقية ؟ تجنب هذه الأطعمة فورا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 8 ثواني

تختلف علامات مرض قصور الغدة الدرقية وأعراضه، وذلك على حسب شدة نقصان الهرمون. تميل الأعراض إلى الظهور ببطء، غالبًا ما تصل إلى عدة سنوات.

وحذرت خبيرة تغذية مرضى الغدة الدرقية من تناول بعض الأطعمة، من بينها البروكلي، لتجنب حدوث مضاعفات للمرض.

ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن اختصاصية التغذية ماريال منصور، أنّ تناول أغذية محددة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ومضاعفات لدى مرضى الغدة الدرقية.

وأوضحت خبيرة التغذية أن هذه الأطعمة هي:

بروتين الصويا، وذلك لأنه يؤثر على منع امتصاص الجسم لهرمون الغدة الدرقية.

الخضروات الصلبة، كاللفت، القرنبيط، الملفوف والبروكلي، والتي تحتوي على مادة كيميائية تبطئ عمل الغدة الدرقية.

منتجات القمح الغنية بالغلوتين، كالطحين والشوفان والمعكرونة، وذلك لأنّها تؤثر على وظائف الغدة الدرقية في الجسم.

الدهون والمقالي، التي توجد في الوجبات السريعة، كاللحوم الغنية بالدهون، واللحوم المصنعة والحلويات، وذلك لأنها تزيد من خطر الالتهابات وحدوث اضطرابات في عمل الغدة الدرقية.

الكافيين وذلك لأنه يؤثر سلبا على امتصاص أدوية الغدة الدرقية في الأمعاء، الأمر الذي يعوق تنظيم إفرازات الغدة الدرقية.

الأطعمة المصنعة، وذلك لأنها غنية بكميات كبيرة من الصوديوم، وتؤدي إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية.