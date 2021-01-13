لمواجهة آلام مؤخرة الرقبة … قوموا بهذا التمرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 9:56 مساءً

ألم الرقبة شكوى عامة. قد تتشنج عضلات الرقبة من الوضعية الخطأ- سواء كانت بسبب انحنائك على الحاسوب أو تحدب ظهرك على مكتب العمل. التهاب الفصال العظمي سبب شائع لألم الرقبة.

ونادرًا ما يكون ألم الرقبة عرضًا مرضيًا لحالة مرضية خطيرة. توجه للحصول على الرعاية الطبية إذا كان ألم الرقبة يرافقه تخدير أو ضعف في قوة الذراعين أو اليدين، أو تشعر بألم شديد في الكتف أو يصل إلى الذراع.

قال جراح العظام الألماني ديفيد كريستوفر كوبوش إنه يمكن مواجهة آلام مؤخرة الرقبة بتمرين بسيط يعرف باسم “قطف التفاح”.

وأوضح كوبوش أن كل ما يتعين على المرء فعله هو رفع ذراعه الأيمن والأيسر إلى أعلى قدر المستطاع بالتناوب؛ حيث يعمل هذا التمرين على إطالة العمود الفقري وإرخاء عضلات مؤخرة الرقبة والظهر، علما بأنه يمكن أداء هذا التمرين وقوفاً أو جلوساً.

ولتجنب آلام مؤخرة العنق أثناء العمل المكتبي ينبغي مراعاة اتخاذ العمود الفقري لوضعية قائمة؛ حيث يعمل ذلك على تخفيف العبء الواقع على العمود الفقري، مع الحرص على تغيير وضعية الجلوس والنهوض من حين إلى آخر.