شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لحماية الرئة من العواصف الترابية والرياح.. أهمها تناول السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من مشاكل فى الجهاز التنفسى مع اضطراب حالة الطقس التى ترافقها الرياح المحملة بالعواصف الترابية، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية المزمنة،ما يسبب حالة من ضيق التنفس، والعديد من الأعراض المرضية الأخرى، التى تناولها تقرير نشر فى موقع livestrong.

وحدد التقرير أبرز الأعراض المرضية التى يصاب بها مرضى الجيوب الأنفية بسبب العواصف الترابية:

تهيج في العين والحلق والأنف

مشاكل في الجهاز التنفسي

صعوبة في التنفس

مشاكل بشرة

سعال وبرد

حساسية الغبار

تفاقم أمراض القلب

العمى الجزئي

إعياء

الربو

ويتناول التقرير ايضا طرق المحافظة على سلامة الرئتين مع استمرار العواصف الترابية، من خلال العديد من النضائح أهمها:

1.قلل من أنشطتك الخارجية وحاول البقاء داخل المنزل حتى تهدأ العواصف الترابية.

2. إذا اضطررت للخروج فيجب عليك ارتداء أقنعة الوجه بالكامل حتى تحجب تسلل الأتربة إلى أنفك والفم.

3.ارتد النظارات الشمسية أو المظلات للحفاظ على عينيك في مأمن من الضباب، الذى يمكن أن يسبب التلامس المباشر للعينين والضباب الدخاني الإحساس بالحرقان والحكة.

4.تأكد من شراء جهاز لتنقية الهواء داخل السيارة، مع ضرورة استبداله وصيانته كل عام.

5. حافظ على الأبواب والنوافذ مغلقة لمنع تسلل الرياح والأتربة إلى الداخل.

6.تناول الكثير من السوائل حتى يتم طرد السموم من جسمك.

7.اقتناء أجهزة تنقية الهواء عالية الجودة لمنزلك.

8.تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق عندما تكون جودة الهواء منخفضة.

9.احمل دائمًا جهاز تنقية الهواء معك أينما ذهبت.

10.إذا شعرت بتفاقم الأعراض جراء العواصف الترابية لابد من استشارة طبيبك بالحال لتجنب اصابتك بمضاعفات.