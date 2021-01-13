"الصحة العالمية" تتحدث بتشاؤم عن العام الثاني لجائحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا قد يكون أشد من عامها الأول بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس.

وقالت إن ذلك قد يكون على نحو خاص في نصف الكرة الشمالي، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى.



وقال مايك رايان المسؤول بالمنظمة "العام الثاني من هذه (الجائحة) قد يكون أشد بالنظر إلى بعض آليات الانتقال (للعدوى)".

وأفادت المنظمة في أحدث بياناتها بشأن الأوبئة والذي أصدرته الليلة الماضية بأنه بعد أسبوعين من تسجيل عدد أقل من الحالات، جرى رصد 5 ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي.

وقالت ماريا كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19: "بعد العطلة في بعض البلدان، سيزداد الوضع سوءا قبل أن يتحسن".