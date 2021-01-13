صحة ورشاقة

"الصحة العالمية" تتحدث بتشاؤم عن العام الثاني لجائحة كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن العام الثاني لجائحة فيروس قد يكون أشد من عامها الأول بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس.

وقالت إن ذلك قد يكون على نحو خاص في نصف الكرة الشمالي، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى. 

وقال مايك رايان المسؤول بالمنظمة "العام الثاني من هذه (الجائحة) قد يكون أشد بالنظر إلى بعض آليات الانتقال (للعدوى)". 

وأفادت المنظمة في أحدث بياناتها بشأن الأوبئة والذي أصدرته الليلة الماضية بأنه بعد أسبوعين من تسجيل عدد أقل من الحالات، جرى رصد 5 ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي. 

وقالت ماريا كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19: "بعد العطلة في بعض البلدان، سيزداد الوضع سوءا قبل أن يتحسن".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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