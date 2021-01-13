بريطانيا تعلن الحرب على كورونا: التلقيح 24 ساعة يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن إنجلترا ستبدأ تشغيل مراكز تطعيم على مدار 24 ساعة لزيادة المتقدمين لتلقي لقاحات كورونا.

وقال جونسون للمشرعين، الأربعاء، إن وزير الصحة مات هانكوك سيكشف النقاب عن الخطط "في الوقت المناسب"، لكن هناك تأخير في نشر المراكز بسبب إمدادات اللقاحات.



وقال خلال الحدث الأسبوعي الذي يطلق عليه "أسئلة رئيس الوزراء" في البرلمان البريطاني: "سنقوم بتشغيل المراكز يوميا وعلى مدار الساعة بأسرع ما يمكن".

وأوضح "في الوقت الحالي، التركيز على توفير اللقاح، لدينا شبكة ضخمة من 233 مستشفى و1000 طبيب عام و200 صيدلية و50 مركزا للتطعيم الشامل وهم يعملون بسرعة استثنائية".