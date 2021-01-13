شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» يجري تغييرات على ضوابط الخصوصية للمستخدمين دون 18 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تطبيق «تيك توك» عن تغييرات خاصة للمستخدمين دون 18 عامًا بهدف الارتقاء بمعايير خصوصية المستخدم ومعايير السلامة بشكل تلقائي ليتماشى بشكل أكبر مع قيم المجتمع.

وأوضحت منصة تيك توك أنه اعتبارًا من اليوم، سيتم تغيير إعدادات الخصوصية لجميع الحسابات المسجلة لمستخدمين في سن بين 13 و15 سنة لتصبح خاصة وشخصية.

ويعني ذلك أن أي مستخدم يريد مشاهدة مقاطع الفيديو التي ينشرها مستخدم آخر في هذه الفئة العمرية، فلابد أن يوافق صاحب الحساب على هذه المتابعة أولا، على أن يكون من حق المستخدم فتح حسابه للعامة، وذلك في إطار رغبة تيك توك بمنح المستخدمين الصغار القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بخصوصيتهم واختيار من يرغبون بمشاركة المحتوى الخاص بهم معه، ومن خلال إشراك الشباب في جوانب الخصوصية منذ البداية، يمكن للمنصة مساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خصوصيتهم عبر الإنترنت.

إلى جانب ذلك أصدرت تيك توك تغييرات جديدة لتجربة آمنة وإيجابية بالنسبة للمستخدمين الشباب، ومنها تشديد القيود على خيارات التعليق على مقاطع الفيديو لمستخدمين دون سن 16 عامًا.

ويمكن لهؤلاء المستخدمين الاختيار بين تفعيل التعليقات لـ «الأصدقاء» أو «لا أحد». وتمت إزالة خيار فتح التعليق «للجميع»، فضلا عن تغيير إعدادات مقاطع الفيديو الثنائية والمدمجة لتصبح هذه الميزات متوفرة فقط لحسابات المستخدمين بسن 16 عامًا وما فوق. وبالنسبة للمستخدمين بسن 16 و17 سنة، سيكون الإعداد الافتراضي لهاتين الميزتين مقتصرًا على الأصدقاء فقط، كما سيتم ايقاف ميزة تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم في الإعدادات الافتراضية ويمكن لهم تفعليها حسب رغبتهم، فيما يمكن للمستخدمين الآخرين اتخاذ القرار حول السماح بتنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم من عدمه، هذا إلى جانب إيقاف خاصية «اقتراح الحساب على الآخرين» تلقائيًا للحسابات بعمر بين 13 و15 سنة.