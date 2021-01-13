شكرا لقرائتكم خبر عن س وج كل ما تريد أن تعرفه عن لقاحات كورونا.. وهل تؤثر على الحمل والولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع TimesNowNews إن الخبراء يكشفون عن الغموض حول المخاطر المرتبطة بتطعيم لقاح كورونا بالنسبة للسيدات الحوامل، موضحا أنه في جهد مستمر لمساعدة السكان بشكل عام على فهم استخدام اللقاحات في مكافحة كورونا، حيث يجب معالجة بعض الجوانب المهمة .

ما أهم الخطوات لنجاح برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا؟

للمساعدة في توعية مقدمي الرعاية الصحية والجمهور بحملة التطعيم القادمة، تكاتف خبراء الصحة العامة والسلطات المدنية وخبراء كورونا في مستشفى فورتيس في مومباي لإزالة الغموض عن المعتقدات حول المخاطر المرتبطة باللقاحات، حيث أجرى فريق الخبراء مناقشة افتراضية مكنت الناس من مشاركة مخاوفهم وتلقي الردود المناسبة.



العالم يعلن عن خططه للتطعيم ضد كورونا

اتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على أن التطعيم مهم في هذه المرحلة الزمنية، وأنه يجب على الناس اتخاذ قرار مستنير بشأن ذلك، في حالة الشك، يجب التحدث إلى طبيبهم.

كيف تعمل اللقاحات؟

تحفز جميع اللقاحات الاستجابة المناعية الأولية حتى يتمكن الجسم من إنتاج الأجسام المضادة.

ما مدى أهمية أخذ لقاح؟

يعد التطعيم ضد فيروس كورونا طريقة أكثر أمانًا للمساعدة في بناء الحماية، وإذا مرضت، فقد تنقل المرض إلى الأصدقاء والعائلة والآخرين من حولك، حتى الآن، مرت اللقاحات التي حصلت على موافقة من المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) بعمليات وتجارب إكلينيكية صارمة. إنها آمنة ويجب أخذها بتوصية من الطبيب.

هل يمكن أن يؤثر التطعيم على الحمل والخصوبة والولادة؟

يجب ألا يكون لدى النساء مخاوف أو شكوك حول تأثير لقاح كورونا على الحمل أو الخصوبة، يتم استبعاد النساء من دراسات الأدوية المختارة لأنهن يعتبرن فئة سكانية معرضة للخطر، ومع ذلك، فمن الأفضل دائمًا استشارة طبيبك قبل أخذ اللقاح.

كيف ستحدد الحكومة أي مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية سيحصلون على اللقاح ؟

ستكون المجموعة الأولى من العاملين في الرعاية الصحية الذين يحصلون على اللقاح، وهم من يعملون في أجنحة ووحدات العناية المركزة.

هل سيعمل اللقاح على شخص مصاب بفيروس كورونا بدون أعراض؟

هناك تقارير تقدم دليلاً على وجود مناعة وقائية ضد كورونا لدى الأشخاص حتى 4 أشهر بعد الإصابة الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، مما يوفر الأمل في فعالية طويلة الأمد للقاحات.

هل يجب على الأشخاص إجراء اختبار كورونا أولاً قبل الحصول على اللقاح؟

لا، ليس هناك حاجة.