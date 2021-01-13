شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبحثون تطوير أجسام "نانوية" لمنع فيروس كورونا من التسلل داخل الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون في Karolinska Institutet في السويد، بالتعاون مع باحثين في ألمانيا والولايات المتحدة، أجسامًا مضادة صغيرة جديدة، تُعرف أيضًا باسم الأجسام النانوية، لمنع فيروس كورونا من دخول الخلايا البشرية.

وتُظهر الدراسة البحثية، التي نُشرت في مجلة Science ، أن الجسم النانوي المشترك كان له تأثير جيد بشكل خاص - حتى لو تحور الفيروس، فالأجسام النانوية لديها القدرة على التطوير إلى علاج لأعراض للفيروس، كما تساعد بروتينات سبايك، على سطح فيروس كورونا في إصابة الخلايا المضيفة، لذلك ، يمكن أن تكون الأجسام المضادة التي تمنع بروتينات السنبلة وتمنعها من الارتباط بالخلية وسيلة لوقف العدوى.



لاجسام المضادة الصغيرة

من منظور التدخلات العلاجية المحتملة، قد تكون الأجزاء الصغيرة من الأجسام المضادة ، والتي يشار إليها باسم الأجسام المضادة أحادية المجال (sdAb) أو الأجسام النانوية ، بديلاً أفضل من الأجسام المضادة العادية. وذلك لأن الأجسام النانوية أصغر بكثير، لذلك فهي قادرة على الارتباط بالفيروس في أماكن أكثر من الأجسام المضادة العادية، حيث تتمتع الأجسام النانوية أيضًا باستقرار أكبر وأسهل في إنتاجها بتكلفة منخفضة على نطاق واسع.

ينشر الباحثون في Karolinska Institutet الآن، بالتعاون مع باحثين في جامعة بون في ألمانيا ومعهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا ، دراسة تصف الأجسام النانوية الجديدة ضد عدوى كورونا.

وأكد الباحثون أنه يتم تجميع الأجسام النانوية معًا والتي ترتبط بمكانين مختلفين على بروتين سبايك للفيروس، حيث تعمل الأجسام المضادة النانوية المدمجة حتى عند اختبارها على متغير فيروسي يتحول بسرعة كبيرة، وهذا يعني أن الخطر ضئيل جدًا في أن يصبح الفيروس مقاومًا لهذه الأجسام النانوية المشتركة.

يأمل الباحثون الآن أن يتم تطوير أجسامهم النانوية إلى علاج دوائي كمكمل للتطعيم ضد كورونا، وربما يمكن استخدامه سريريًا للمرضى بالفعل ، أو للوقاية للأفراد الذين لا يمكن تطعيمهم لسبب أو لآخر، أو الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة ، وبالتالي قد لا يشكلون استجابة مناعية قوية بما فيه الكفاية بعد التطعيم.