ما لا تعرفونه عن مشروب القرنفل … فوائده سحرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 07:24 مساءً - منذ 16 دقيقة

يعد القرنفل من التوابل المستخدمة لإضافة النكهة للعديد من الوصفات، واشتهر كونه مسكن للالام وخاصة الام الأسنان، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المختلفة الأخرى.

وكشف خبراء أن مشروب القرنفل يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة، خاصة أنه يعد من مضادات الأكسدة القوية.

أفاد تقرير نشره موقع “أورغانيك فاكتس”، بأن فصوص القرنفل مصدر غني للأوغينول، وهو مضاد قوي للأكسدة.

كما تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات أخرى، مثل فيتامين ج، والفلافونويدس، والألياف، والكالسيوم، وبعض أحماض أوميغا 3 الدهنية.

ويتميز مشروب مغلي القرنفل بتحسين عملية الهضم، وتخفيف الإمساك، وخفض الحمى، وعلاج الالتهابات الجلدية، وتسريع جهود فقدان الوزن.

ويساعد في تخفيف التهابات الجيوب الأنفية، كما يعالج أيضا العدوى الأساسية المسببة للأعراض.

يساهم مغلي القرنفل في تحسين عملية الهضم عن طريق إنتاج كل من اللعاب وعصائر المعدة، وكلاهما ضروري لعملية الهضم الفعالة، كما أن هذا المشروب يمكن أن يسرع الحركة التمعجية للأمعاء ويقلل من خطر إصابتك بالإمساك أو التهاب في الأمعاء.

يعد هذا المشروب غنيا بمضادات الجراثيم ومضادات الفطريات والطفيليات، كما يحفز عملية الأيض ويقدم العناصر الغذائية الرئيسية يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.