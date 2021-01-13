انخفاض كبير بإصابات كورونا في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت السعودية، الأربعاء، زيادة طفيفة في إصابات كورونا مسجلة 175 إصابة، في حين سجلت 4 حالات وفاة جديدة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في المملكة إلى 364271 حالة، بزيادة 175 إصابة عن المسجلة، الثلاثاء، والتي بلغت 147 حالة.



وتم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 356013 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6304 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 1954 حالة، منها 307 حالات حرجة.

وتم إجراء 48910 فحوص مخبرية جديدة، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 11.49 مليون فحص مخبري للكورونا.