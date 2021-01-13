2 مليون إسرائيلي تلقوا لقاح كورونا.. ونتنياهو: نعود إلى الحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ناطق حكومي إسرائيلي إن 2 مليون مواطن في إسرائيل تلقوا حتى، صباح الأربعاء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة عبر تويتر: "المواطن الإسرائيلي رقم 2،000,000 تلقى اليوم تطعيم كورونا".

وأضاف: "إسرائيل تسجل رقما قياسيا عالميا في تطعيم المواطنين".

وكانت إسرائيل أطلقت حملة التطعيم في 20 من الشهر الماضي.

وبدأت عملية التطعيم بالسكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ثم من تزيد أعمارهم عن 55 عاما، واليوم بدأ التطعيم لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لأحد مراكز التطعيم في مدينة الناصرة، شمالي إسرائيل،: "نعود إلى الحياة بكل معنى الكلمة. ونعتبر هذه الحملة معجزة عالمية حيث يتم إنجازها بفضل طواقمنا الطبية".

وأضاف: "حسب كافة المؤشرات فإن الأشخاص الذين يتلقون التطعيم لا يحمون أنفسهم فحسب وإنما يحمون غيرهم أيضًا بعدم نقلهم للعدوى".

وتابع نتنياهو: "هم لا يصابون بها وعلى الأرجح لا تنقل نِسب كبيرة منهم العدوى إلى أشخاص آخرين".

واعتبر نتنياهو أن استكمال عملية التطعيم "سيتيح إمكانية فتح الاقتصاد بشكل أسرع من أي دولة أخرى حول العالم".

وتلقى نتنياهو ووزير الصحة الجرعة الأولى في 19 ديسمبر/ كانون الأول.

وتسعى الحكومة لتطعيم جميع السكان فوق سن 16 عاما بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل.