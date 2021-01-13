شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حدثت طفرة كورونا الجديدة؟.. 4 أعراض لإصابتك بالفيروس المتحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق لقاح فيروس كورونا وبدء حملات التطعيم بلقاح فايزر فى بريطانيا ظهرت سلالة جديدة من كورونا، والتى تسببت فى الفوضى فى أجزاء معينة من جنوب شرق إنجلترا ولندن وشرق إنجلترا ومنذ ديسمبر يبحث العلماء والمهنيون الطبيون عن مصدر المشكلة ويحاولون تتبع أصلها وسبب حدوث هذه الطفرة الجديدة وأعراضها، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب الطفرة الجديدة وأعراض الإصابة بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

سبب حدوث طفرة جديدة في فيروس كورونا

حدد علماء المملكة المتحدة البديل الجديد فى أواخر ديسمبر، ويحتوى الفيروس المتحور المسمى "VUI 202012/01 على طفرة جينية فى بروتين "سبايك"، ويمكن أن يكون سببًا للانتشار الفورى والسهل للفيروس بين الناس.

وهذا يعنى أن المتغير الذى تم تحديده فى جنوب شرق إنجلترا لديه 17 طفرة أثرت على شكل الفيروس، بما فى ذلك بروتين سبايك الذى يعطى عائلة فيروس كورونا اسمها.

وتمكن العلماء والمهنيون الطبيون من العثور على مصدر المشكلة وتمكنوا من تحديد سبب الارتفاع المفاجئ لسلالة فيروس كورونا الجديدة فى المملكة المتحدة.

ووفقًا للدراسة المنشورة فى مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية، "تشير بيانات الاتصالات الاجتماعية والتنقل إلى أنه من غير المحتمل أن يكون الارتفاع فى الانتشار النسبى داخل إنجلترا ناتجًا عن تأثيرات المؤسس: أى إذا كانت مناطق معينة لديها مستويات أعلى من الانتقال نتيجة لمزيد من التفاعلات الاجتماعية، ويمكن أن تصبح المتغيرات الجينية التى كانت أكثر انتشارًا داخل هذه المناطق أكثر شيوعًا بشكل عام.

وأضاف الباحثون: "ومع ذلك، لم نعثر على دليل على وجود اختلافات فى التفاعلات الاجتماعية بين المناطق ذات الانتشار المرتفع والمنخفض، كما تم قياسه بواسطة بيانات مسح التنقل والاتصال الاجتماعى فى جوجل".

وتدعى الدراسة أيضًا أن "الفصل الواضح بين جهات الاتصال الاجتماعية وانتقال العدوى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر قد يشير بالتالى إلى حدوث تغيير فى خصائص الفيروس".

أعراض السلالة الجديدة لكورونا

بينما يبدو أن سلالة كورونا الأصلية والجديدة لها نفس الأعراض، فإنه يكاد يكون من المستحيل التفريق بين الاثنين دون التشخيص المناسب، ومع ذلك، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا، يمكن للأشخاص القلقين بشأن المتغير الجديد البحث عن هذه العلامات وترتيب الأعراض لتحديد الإصابة بالسلالة الجديدة.

- درجة حرارة عالية

- السعال الجاف وآلام العضلات

- الغثيان

- إسهال

إلى جانب هذه الأعراض ، قام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإدراج مجموعة من علامات الطوارئ لفيروس كورونا وتشمل:

- ضيق فى التنفس

- ألم الصدر

- تشوش ذهنى