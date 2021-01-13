شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث ولايات هندية تتسلم أول دفعات من لقاح كوفيشيلد المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسقبلت ثلاث ولايات هندية الشحنات الأولى من لقاحات فيروس كورونا، وتسلمت كل من ولاية غوجارات وتيلانجانا والبنجاب الشحنة الأولى من اللقاحات، والتى شملت 276000 جرعة من لقاح كوفيشيلد الهندى،، بعد وصوله لمطار سردار باتيل الدولي في أحمد آباد، وفقا حسبا مذكر موقع thehealthsite.

وأكدت السطات الصحية بالهند أنه تم توفير الشاحنات المبردة لنقل اللقاحات إلى مستودعات تخزين مختلفة في ولايات جانديناجار وبهافناغار وأحمد أباد، كما تلقت تيلانجانا 3 مليون 64 ألف جرعة من لقاح كوفيشيلد.

وكانت ولاية أوتار براديش تسلمت الدفعة الأولى من لقاحات كوفيشيلد الهندى التى تم تخزينها فى 18 مخزنًا في جميع أنحاء الولاية، كما وصلت كمية أخرى من الجرعات، على أن يتم إرسال اللقاحات إلى مناطق مختلفة في سيارات مصنعة خصيصا اليوم، حيث تستهدف السلطات الصحية الهندية لاستكمال توزيع الدفعة الأولى من اللقاحات على جميع الولايات والأقاليم الاتحادية حتى غد الخميس الموافق 14 يناير الجارى.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة المستحضرات الصيدلانية أدار بوناوالا إن كوفيشيلد ستتاح في الأسواق الخاصة بسعر 1000 روبية بعد حصولهم على الإذن المطلوب، وبمجرد حصول اللقاح على الإذن المطلوب، سيتم توفير اللقاح للعامة بسعر 200 روبية أي نحو 2.7 دولار فقط ".وأضاف بوناوالا قائلا: "هذا أحد أكثر اللقاحات ميسورة التكلفة في العالم.

وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي صرح ، أن حكومة الهند اللقاح سعرت اللقاح بمعدل 200 روبية لكل جرعة، وبعد ذلك سترتفع تكلفة اللقاح، الذي نقدمه للحكومة سيتم إعطاؤه إلى الرجل العادي والفقراء والفئات الضعيفة والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالمجان ".

جدير بالذكر أن تجري الاستعدادات على قدم وساق في جميع أنحاء الهند لاستقبال المرحلة الأولى من التطعيم، حيث سيتم استخدام لقاحين كورونا، وهما كوفيشيلد و كوفاكسين، لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية في الجولة الأولى من كورونا على مستوى البلاد.