شكرا لقرائتكم خبر عن شرطى المناعة.. جهاز استشعار طبيعى بالرئة يكتشف كورونا ويحفز الجسم لمحاربته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد العلماء بمعهد "سانفورد بورنهام للأبحاث الطبية" بكاليفورنيا جهاز الاستشعار فى الرئتين الذى يكتشف فيروس كورونا، ويشير إلى أن الوقت قد حان لتكوين استجابة مضادة للفيروسات، وأطلق عليه الباحثون اسم "شرطى المناعة"، وقدمت الدراسة التى نشرت اليوم فى مجلة Cell Reports نظرة ثاقبة على الأساس الجزيئى لكورونا وقد تتيح استراتيجيات جديدة لعلاج كورونا والوقاية منه.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" قال سوميت شاندا، مدير برنامج المناعة فى معهد سانفورد بورنهام وكبير مؤلفى الدراسة أظهر بحثنا أن MDA-5 هو الشرطي المناعي المكلف بمراقبة فيروس كورونا والمطالبة بدعم جهاز المناعة.

وأضاف "يتعرف MDA-5 على الفيروسات المتكاثرة فى خلايا الرئة وينشط الإنترفيرون، المدافع الأمامي للجسم ضد الغزو الفيروسي بدون استجابة مناسبة للإنترفيرو ، ويمكن أن تؤدي العدوى الفيروسية إلى تفاعلات التهابية مميتة وخارجة عن السيطرة".

واستطلعت الدراسة الجديدة 16 بروتينًا لربط الحمض النووى الريبى الفيروسى فى الخلايا الظهارية للرئة البشرية وحددت MDA-5 باعتباره المستشعر السائد المسؤول عن تنشيط الإنترفيرون.

ويكتشف MDA-5 الحمض النووي الريبي الفيروسي - وهو شكل يتخذه فيروس SARS-CoV-2 عندما يتكاثر لنشر العدوى.

وقبل هذا البحث كان معروفًا أن تنشيط الإنترفيرون هو مفتاح الاستجابة المناعية المنسقة للفيروس، لكن المفتاح الذى يتحكم في العملية لم يكن معروفًا.