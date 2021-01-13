10علامات تدل على أنك لا تتحمل تناول السكر

بيروت - نادين محمد - يعد عدم تحمل السكر مشكلة في الجهاز الهضمي تؤثر على الكثير من الناس. يمكن أن يكون بسبب مشكلة في الجهاز الهضمي مثل مرض القولون العصبي (IBS) أو مرض الاضطرابات الهضمية. تسبب هذه الحالات مشاكل في هضم بعض أنواع السكر. يعد عدم تحمل اللاكتوز أيضًا شكلًا آخر من أشكال عدم تحمل السكر. إن الأعراض الأولية لعدم تحمل السكر واضحة جدًا. فيما يلي 5 أعراض شائعة يمكن أن تشير إلى أنك تعاني من عدم تحمل السكر.

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يعد انتفاخ البطن أو الغازات من الأعراض الشائعة لعدم تحمل السكر، ويعد انتفاخ البطن أمراً محرجاً. يمكن أن يؤثر على عملك وحياتك الاجتماعية.

قد تصاب بالغازات بعد تناول أطعمة مثل الآيس كريم أو الجبن أو الحليب العادي.

بعض الكربوهيدرات:

يمكن أن تكون الحلوى أو الكربوهيدرات المكررة هي السبب في الإصابة بانتفاخ البطن.

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2- الانتفاخ

يمكن أن يحدث بعد تناول وجبة كبيرة أو بعض الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر. المحليات الطبيعية المضافة للطعام يمكن أن تسبب الانتفاخ. وتشمل هذه:



شراب الذرة عالي الفركتوز

السكر البني

العسل

3- التجشؤ

قد لا يكون التجشؤ مشكلة كبيرة، ولكن إذا كنت تتجشأ باستمرار بعد الأكل، فقد يشير ذلك إلى أنك قد أصبت بعدم تحمل السكر. حاول الاحتفاظ بمفكرة طعام لمعرفة الأطعمة التي تسبب لك التجشؤ. فرصة جيدة لظهور نمط يشير إلى عدم تحمل السكر.

4- آلام البطن

آلام المعدة غالبًا ما تكون أول أعراض عدم تحمل السكر، لذلك لا تتجاهل هذه الأعراض.

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5- الإسهال

إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكر، فهذا يعني أن جسمك يعالج السكر بسرعة كبيرة. يتحرك الطعام الذي تتناوله بسرعة كبيرة جدًا عبر جسمك إلى الأمعاء الدقيقة، وكلاهما أمثلة على عدم تحمل السكر.

6- اشتهاء الحلويات

اشتهاء الحلويات قد يعني أنك تعاني من عدم تحمل السكر. تسبب بعض السكريات زيادة في الهرمونات، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام. هذا يمكن أن يؤدي إلى السمنة إذا كنت تستجيب لهذه الرغبة الشديدة من خلال تناول الأطعمة السكرية المكررة بشكل مفرط مثل الكربوهيدرات.

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7- تقلصات في المعدة

تسبب تقلصات المعدة ألمًا في أمعائك، وغالبًا ما تظهر بعد تناول الفواكه السكرية مثل التفاح أو المانجو أو البطيخ أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والنشوية مثل الأرز أو المكرونة. يمكن أن تؤدي تقلصات المعدة إلى الإسهال حيث يحاول جسمك استقلاب الأطعمة السكرية.

8- الغثيان

العديد من الأطعمة تحتوي على سكريات خفية. يوجد سكر في الكثير من المنتجات الغذائية. قد لا تدرك كمية السكر التي تتناولها. فيما يلي قائمة بالأطعمة الشائعة التي تتناولها والتي تحتوي على السكر:

مبيضات القهوة

مرقة للسلطة

كاتشب

الصلصات

حبوب

زبادي

عصائر

المشروبات الرياضية

فواكه مجففة

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9- دوار بعد تناول السكر

قد تؤدي الهرمونات الزائدة أيضًا إلى جعل البنكرياس يفرز الكثير من الأنسولين مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم في أي مكان من ساعة إلى ثلاث ساعات بعد تناول الطعام. تشمل الأعراض ما يلي:



الشعور بالارتعاش

اضطراب نبضات القلب

التعرق

10- تميل إلى الإفراط في الأكل

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قد يؤدي تناول الكثير من السكر إلى زيادة الوزن، ويُعتقد أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى السمنة، ولا يتسبب في إفراز الجسم للأنسولين، مما يزيد من شهيتك.



