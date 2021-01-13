"طيران الإمارات" تنفي توقيف طيار تونسي بسبب إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت مجموعة طيران الإمارات الناقل الرسمي لإمارة دبي، الأربعاء، جملة وتفصيلا ما تم تداوله بشأن توقيف طيار تونسي بسبب إسرائيل.

وقالت المجموعة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، إنه : "لم توظف طيران الإمارات طيارًا يحمل هذا الاسم.. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة".



ونشرت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة مفبركة مفادها أن طيران الإمارات أوقفت طيار تونسي يدعى منعم الطباع، عن العمل، بسبب رفضه قيادة رحلة إلى تل أبيب.

ورغم أن طيران الإمارات لا تسير أي رحلات لإسرائيل، تداول إعلام الإخوان هذة القصة المفبركة عن فصل الطيار التونسي المزعوم.



والقصة التي نشرتها في توقيتات متقاربة وبصياغة شبه متطابقة، عدة منصات إخبارية تابعة للإخوان وحزب الله، وجدت طريقها إلى السوشيال ميديا حيث "إعادة التغريدة" و"الشير" بلا أدنى معيار للتأكد من صحة المعلومة.

”الخليج 365” تتبعت أصل الخبر، الذي نشر على مواقع إخوانية بينها "الميادين" و"عربي 21" و"عربي بوست" و"القدس العربي" و"رأي اليوم"، لتجد أن منشأ الخبر صحيفة تونسية تدعى "الشارع المغاربي".

وبالنظر إلى المصدر الذي استقت منه "الشارع المغاربي" خبرها، ستحيلك الصحيفة إلى منشور على فيسبوك لشخص يدعى منعم.



وفي منشوره، لم يقدم أي دليل على عمله في طيران الإمارات أو كونه حتى طيارا من الأساس، بل وحذف حسابه بمجرد نشر التدوينة وتسليمها إلى المنصات للعمل عليها.

ولاحقا، قامت منصات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الخبر مرفقا بصور عديدة مختلفة للطيار المزعوم.

والغريب أن أيا من تلك المنصات لم يكلف نفسه عناء البحث فيما إذا كانت طيران الإمارات تسير أصلا رحلات إلى تل أبيب.

كما لم تحاول أي منها التأكد من وجود شخصية حقيقية بهذا الاسم وهذه المهنة، إذ إن كل ما استندوا إليه مجرد منشور فيسبوك فقط.

كما أن بيان مجموعة طيران الإمارات، يكشف بشكل قاطع هذة الرواية الكاذبة.