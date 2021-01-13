شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحديثات الأخيرة.. إليك أفضل بدائل «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الواتساب WhatsApp هو أحد أشهر تطبيقات الدردشات عبر الإنترنت في العالم يستخدمه الملايين في تعاملتهم اليومية، ولكن مطلع الأسبوع الحالي، صدم التطبيق الكثير من مستخدميه بالتحديث الجديد الخاص به، حيث سيكون أمام المستخدمين حتى 8 فبراير 2021 لقراءة الشروط الجديدة والموافقة عليها، وإذا لم يقبل المستخدمون الشروط الجديدة فسيتم حذف حساب واتساب الخاص بهم.

وتشمل الشروط الجديدة: جمع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين والاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك، ومنح صلاحية أكبر مع الأنشطة التجارية بالاضافة إلى الصلاحيات الاخرى القديمة حيث يجمع تطبيق واتس اب الكثير من البيانات مثل: عنوان IP الخاص بك ورقم الهاتف وصورة حسابك وطريقة استخدامك للتطبيق مثل المجموعات التي انضممت إليها وتفاعلك مع الآخرين وغيرها الكثير من البيانات، وهذا يعني أن هذه جميع هذه المعلومات وأكثر سيتم مشاركتها مع جميع منتجات فيسبوك والتى تشمل الانستجرام وربما منتجات أخرى.

وهنا لجأ الكثير للبحث عن تطبيقات للدردشة بديلة تكون أكثر آمناً، ومن ضمن تلك التطبيقات التي سلط الضوء عليها موقع startupstash

Signal هو تطبيق دردشة شائع يتمتع بمستوى عالٍ من الخصوصية وأمان المستخدم، يمكنك إعداد عداد الوقت للرسائل التي سيتم حذفها وهي ميزة فريدة.

‏ Discord هو برنامج تواصل أجتماعي مجاني صمم خصيصًا لمجتمع الألعاب، والذي يتخصص في الاتصالات النصية والفيديو والصوتية بين المستخدمين في قناة الدردشة، والذي يوفر ميزة التواصل الصوتي بين المستخدمين.

Tox هو بروتوكول للرسائل الفورية والاتصال المرئي يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف، والهدف المعلن للمشروع هو توفير اتصال آمن ولكن يسهل الوصول إليه للجميع.

Telegram Messenger يعرف بأنه أفضل منافس لتطبيق WhatsApp إلى جانب ميزات المراسلة المعتادة، يوفر تلغرام ميزات أخرى مثل المجموعات الفائقة التي تصل إلى 100000 شخص.

Threema هو تطبيق دردشة آخر للهواتف المحمولة بواجهة مشابهة لتطبيق Whatsapp، يمكنك إرسال الصور والرسائل النصية وموقع GPS في الدردشة.

skype هو التطبيق الأكثر شهرة في العالم لمكالمات الفيديو، ولديه تصميم جديد محدث يسمح لك بإرسال الرسائل والصور والملفات إلى مستخدم وإنشاء مقاطع فيديو ومكالمات صوتية.

Google Hangouts بديلاً مثاليًا لتطبيق Whatsapp، حيث يمكنك الاتصال والدردشة مع جميع أصدقائك الذين لديهم حساب Gmail، وإنه تطبيق منفصل لإرسال الرسائل على هاتف ذكي، أو يمكنك استخدامه داخل Gmail.

Viber مثله مثل تطبيق الواتساب وهو عبارة عن دردشة عبر الإنترنت تستخدم أرقام الاتصال لتحديد المستخدمين، عندما تقوم بالتسجيل، تحصل على رمز يتم إرساله إلى رقم هاتفك المحمول، يمكنك الاتصال بالمستخدمين مجانًا وإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو.