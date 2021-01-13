شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تعرف على أبرز 8 تحاليل يجب إجراؤها قبل الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحوصات ما قبل الزواج، هى اختبارات طبية يجريها المقبلون على الزواج للاطمئنان على صحتهم بشكل عام وعدم إصابتهم بأى أمراض وراثية قد تؤثر على صحة أبنائهم فى المستقبل، أو وجود أمراض معدية قد تنتقل عبر العلاقة الحميمية لأحد الطرفين، ووفقا لتقرير نشر فى الموقع الهندى apollohospitals تناول أبرز تلك الفحوصات واهميتها للطرفين قبل الزواج.

أهمية تحاليل ما قبل الزواج

1- الكشف عن الأمراض الوراثية فى الدم والعضلات والطول وغيرها.

2- الكشف عن الأمراض المعدية الكامنة والتى لا تظهر أعراضها وقد تنتقل إلى الطرف الآخر عن طريق الاتصال الجنسى، مثل التهاب الكبد الوبائى والسيلان والإيدز والزهرى، فبعضها قد يمنعه من إتمام الزواج من الأساس، وأخرى يحتاج فيها الشخص السليم لأخذ جرعات للوقاية منها قبل الزواج.

3- تجنب إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية لا علاج لها.

4- تجنب المشاكل المستقبلية المتعلقة بالعلاقة الزوجية مثل مشكلة العقم والبرود الجنسى ومشاكل الجهاز التناسلى لدى الطرفين.

وتشمل تحاليل ما قبل الزواج بالنسبة للرجل والمرأة نوعين، فهناك تحاليل للزوجين غير الأقارب وأخرى للأقارب، وهى: تحاليل ما قبل الزواج لغير الأقارب:

1- فصيلة الدم .

2- مستوى الهيموجلوبين

3- مستوى السكر بالدم (تحليل السكر العشوائى)

5- فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى.

6- الإيدز.

7- تحليل مرض الزهرى.

8- تحليل السائل المنوى بالنسبة للرجل، وتحليل هرمونات الإباضة بالنسبة للمرأة وتحديدًا الأستروجين والبروجيسترون.

ثانيًا: تحاليل ما قبل الزواج للأقارب

كل التحاليل السابق ذكرها بالإضافة إلى اجراء فحص الثلاسيميا (الارتحال الكهربى للهيموجلوبين)، والكروموسومات (تحديد النمط النووى) لكل من الرجل والمرأة.